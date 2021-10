Darf man private Pakete zum Arbeitsplatz liefern lassen?

Mit der Adventszeit steigt die Paketflut: Viele Weihnachtsgeschenke werden online bestellt. Wer sich seine Pakete nicht an den Arbeitsplatz schicken lassen kann, hat andere Möglichkeiten.

Mehr als 350 Millionen Pakete vor Weihnachten erwartet

Mit 355 Millionen Paketen rechnet der Bundesverband für Paket- und Expressdienste BIEK im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Das wären sieben Prozent mehr als im vorigen Jahr.

Wer tagsüber nicht zuhause ist, kann sich Pakete auch in das Unternehmen liefern lassen, in dem man arbeitet. Aber das ist je nach Firma erlaubt oder nicht, denn in der Regel bedeutet es für den Arbeitgeber beziehungsweise für dessen Poststelle oder Assistenz einen zeitlichen und organisatorischen Mehraufwand. Kürzlich hat sich sogar die Poststelle des baden-württembergischen Landtags über zu viele, offensichtlich private, Paketsendungen der Abgeordneten in der Vorweihnachtszeit beklagt.

Der Anwalt für Arbeitsrecht, Jörg Kessel, erläutert im SWR, dass der

Arbeitgeber bestimmt, ob private Pakete in der Firma empfangen werden dürfen:

Bessere Work-Life-Balance? Paket-Logistik-Serviceanbieter für Arbeitgeber

Insbesondere für größere Firmen, die ihren Mitarbeitern erlauben möchten, private Pakete am Arbeitsplatz zu empfangen, gibt es verschiedene Logistik-Serviceanbieter. Mit entsprechenden technischen Hilfsmitteln sorgen sie für eine rechtlich einwandfreie Organisation von Paketannahme in der Firma und -verteilung via QR-Code und PIN. Warum ein Arbeitgeber das tun und dafür zahlen sollte? In diesem Zusammenhang fallen Begriffe wie Work-Life-Balance oder Benefit für die Angestellten.

„Wunsch“-Nachbarn nehmen Pakete an

Wer keine Pakete auf der Arbeitsstelle empfangen darf, hat andere Möglichkeiten, zeitnah an seine Sendung zu kommen.

Man findet sie noch: die Nachbarn, die tagsüber oft zuhause anzutreffen sind und so freundlich sind, Pakete anzunehmen. Bei manchen Paketdiensten kann man sogar einen „Wunsch“-Nachbarn als ständigen Empfänger angeben, wenn man selbst nicht zuhause ist. Fair ist es, das mit der betreffenden Person abzusprechen, und ab und zu vielleicht etwas mehr als ein Dankeschön springen zu lassen für diesen Nachbarschaftsservice.

Wenn es schnell gehen muss: Wie Zusteller manchmal tricksen, hat „Marktcheck“ vor drei Jahren berichtet:

Packstation, Paketshop oder in die Filiale liefern lassen

Wer häufig Pakete bekommt, kann Serviceangebote der Paketdienstleister wie eine Packstation oder Lieferung direkt in die Filiale nutzen. Auch Paketshops - oft in Tankstellen oder Geschäften angedockt - sind eine Alternative. Manche Pakete lassen sich auch noch an einen anderen Ort umleiten, auch wenn sie schon unterwegs sind.

Wunschtag, Wunschtermin, Wunschzeit für die Zustellung

Je nach Anbieter können Empfänger auch vereinbaren, dass das Paket an einem bestimmten Wochentag oder Datum ausgeliefert wird – manche sogar samstags oder sogar bis zu mehrere Tage nach dem eigentlich geplanten Zustelltermin. Auch eine Wunschzeit, zum Beispiel zwischen 18 und 21 Uhr, ist mitunter möglich, kann aber extra kosten. Auch die Anzahl der Zustellversuche unterscheidet sich je nach Dienstleister und kann gegebenenfalls auch verschoben werden.

Wunsch-Ablageort festlegen: Gartenhütte oder Garage

Paketboten können ihre Fracht auch an einem Wunsch-Ablageort rund um das Zuhause der Kunden deponieren. Wo, das legen die Kunden vorher schriftlich fest. Ein trockenes, nicht direkt einsehbares Plätzchen bietet sich dafür an, immer aber mit dem Restrisiko, dass jemand vielleicht doch das offen zugängliche Versteck entdeckt und das Paket mitnimmt.