5 Fakten rund ums Niedrigwasser

Noch sind die fallenden Wasserpegel nicht dramatisch - aber das extreme Niedrigwasser des vergangenen Jahres ist noch präsent. 5 Fakten, damit Sie mitreden können.

1. Niedrigwasser betrifft (fast) alle

Rückblick: Dürre-Sommer 2018, Europas wichtigste Wasserstraße ist quasi lahmgelegt. Rheinfähren und auch die Ausflugsschiffe der Reederei Köln-Düsseldorfer stellen ihren Betrieb ein.

Frachtschiffe können zwar fahren, aber viel weniger Ladung transportieren als gewöhnlich. Das betrifft vor allem Baustoffe, Kohle, Erz und Stahl. Der Chemieriese BASF transportiert normalerweise am Standort in Ludwigshafen rund 40 Prozent der Güter per Binnenschiff.

Auch Öl und Benzin werden oft über den Wasserweg transportiert. Die Autofahrer spüren die Folgen unmittelbar: Benzin und Diesel werden teurer - oder sind gar nicht mehr verfügbar.

2. Der Pegelstand entspricht nicht der Wassertiefe

Ein Pegelstand von 0 heißt nicht, dass der Fluss ausgetrocknet ist. Der Pegel ist fix befestigt, aber nicht auf dem Grund des Flusses. Die Fahrrinne für Schiffe ist zum Beispiel am Pegel Kaub am Mittelrhein 1,40 Meter tief, auch wenn der Pegel, so wie im vergangenen Jahr, nur 30 cm anzeigt.

Das Flussbett darunter kann sich mit der Zeit stark verändern, durch Erosion oder Ablagerungen erhöhen oder vertiefen. Dem Pegelwert sieht man dann nicht an, dass unter der Oberfläche weniger oder mehr Wasser fließt.

Für Vergleiche berechnen die Experten deshalb die Wassermenge. Und alle zehn Jahre werden am Rhein die Richtwerte angepasst, ab denen ein Pegelstand für die Schifffahrt als problematisch eingestuft wird.

3. Niedrigwasser am Rhein ist kein neues Phänomen

Niedrigwasser gab es am Rhein auch in früheren Jahren, wie ein Fernsehbericht von 1962 zeigt:

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz hat für den SWR die Niedrigwasser-Statistiken von 1930 bis 2018 verglichen. Da viele historisch besonders niedrige Wasserstände mit kalten Wintern zusammenhängen, in denen die Schneeschmelze auf sich warten ließ, wurden nur die Monate Juni bis November berücksichtigt.

Die Daten der Rheinpegel in Kaub und Karlsruhe-Maxau zeigen: Vor allem in den 1940er-Jahren gab es ausgeprägte Niedrigwasser-Phasen. "Die letzten Jahre weisen wieder vermehrt Niedrigwasser auf und auch das Jahr 2018 sticht heraus", sagt Dr. Ole Rössler vom BfG. "Eine Zuordnung dieses Anstiegs zum Klimawandel liegt zwar nahe, lässt sich aus den Daten allein aber noch nicht ableiten."

4. Künftig gibt es noch öfter Wassermangel im Rhein

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde rechnet zukünftig mit mehr extremen Niedrigwasserphasen, bedingt durch den Klimawandel. Und während im vergangenen Jahr besonders viel Wasser aus der Schnee- und Gletscherschmelze in den Rhein floss, wird diese Quelle absehbar versiegen, wenn die Schweizer Gletscher irgendwann abgeschmolzen sind. Je nach Prognose könnte das in 30 bis 50 Jahren der Fall sein.

Das Bundesverkehrsministerium will mit einem Acht-Punkte-Plan den Transport auf dem Rhein krisenfester machen. Zum Beispiel sollen Binnenschiffe mit geringerem Tiefgang gefördert und der Ausbau der Fahrrinnen beschleunigt werden. Denn die Binnenschifffahrt hat enorme Kapazität. Manche Schiffe können 3.000 Tonnen Fracht befördern - so viel wie 150 LKW.

5. Niedrigwasser wirkt sich auf die Umwelt aus

Führt ein Fluss in Trockenperioden wenig Wasser, werden Abwässer und andere Verunreinigungen weniger verdünnt - die Wasserqualität nimmt ab. Außerdem fließt das Wasser langsamer. Dadurch steigt die Wassertemperatur. In den vergangenen Hitzesommern 2003, 2006 und 2018 bis über 28 Grad.

Algen können sich gut ausbreiten; der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt. Fatal für manche Fische, die es kälter mögen: Im Sommer 2003 starben nach Angaben des schweizerischen Bundesamtes für Umwelt mehr als 50.000 Äschen im Rhein aufgrund der hohen Temperaturen.