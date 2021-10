per Mail teilen

Jede Woche erreichen zahlreiche Geschichten die Menschen im Südwesten über die sozialen Medien. Hier stellen wir die interessanten Posts mit den meisten Reaktionen zusammen.

Wenn sich Eltern die gute alte Telefonliste zurück wünschen

Früher ging es doch auch ohne WhatsApp. Einfach das Telefon in die Hand genommen oder persönlich mit den Leuten gesprochen. Heute sind Eltern von Schulkindern oft über WhatsApp-Gruppen organisiert. Den Vorteil daran — gibt es nicht. Nachteile dafür umso mehr, wie sich zeigt, wenn man wieder 25 Trilliarden Nachrichten in der Elterngruppe hat.

Darum wird die Gesellschaft gefühlt immer aggressiver

Fast 170.000 Views, fast 7.000 Reactions, damit ist das Video von SWR3 ganz klar das stärkste Posting dieser Woche. Worum es geht?

Die 30- bis 59-Jährigen gaben in einer Umfrage an, dass die Gesellschaft gefühlt immer aggressiver wird, Komiker Gernot Hassknecht erklärt „völlig tiefenentspannt“, warum das so ist.

Der Klassiker: Noch immer nicht alle Umzugkartons ausgeräumt

Wer kennt es nicht? Oft sind noch Jahre nach dem Umzug nicht alle Umzugkartons ausgeräumt. Geben Sie es doch einfach zu, bei Ihnen zu Hause steht auch noch einer verstaubt in der Ecke.

Jeder Fünfte hat 5 Jahre nach dem Umzug noch nicht alle Kartons ausgepackt.

Nie ist man richtig angezogen bei dem Wetter

Woran wir sehen können, dass der Herbst beginnt? Ganz einfach, nie ist man richtig angezogen. Morgens muss man sich schon dick einmummeln bei sechs Grad und tagsüber hat es noch 20 Grad, da läuft man praktisch davon ... Die Lösung heißt Zwiebelprinzip.

Die vielleicht süßesten Rocker der Welt

Die vierte Klasse der Landauer Pestalozzischule spielt „Knockin' On Heavens Door“ auf der Ukulele vor dem SWR1-Hitparadenstudio. Wenn da mal die Herzen nicht höher schlagen.