Was vor allem die CDU, aber auch die SPD in der Politik abliefern, sei "fucking heftig". Das meint der Youtuber "Rezo" in seinem Video "Die Zerstörung der CDU". Mehr als vier Millionen Menschen haben den Clip mittlerweile gesehen. Rezo zerpflückt in knapp 60 Minuten Video die Politik der etablierten Parteien der vergangenen Jahre und untermauert seine Thesen mit Daten und Fakten. Was ist dran an den provokanten Äußerungen des jungen Mannes, dessen Video eines der meist diskutierten in dieser Woche gewesen ist? Die Kollegen von SWR3 haben den Fakten-Check gemacht. Innerhalb weniger Stunden hatte das Faktencheck-Posting mehr als 600 Kommentare.

Große Aufregung um das Youtube-Video von Rezo. Aber ändert es etwas an eurem Kreuz bei der Europawahl oder den Kommunalwahlen? #Rezo

Warnwesten für Hühner - kein Scherz!

Es gibt tatsächlich Warnwesten für Hühner. In leuchtenden Farben sollen sie die Tiere in der Dunkelheit und vor Regen schützen. "Wer braucht sowas für seine Hühner", fragen die Kolleginnen und Kollegen von DASDING auf Instagram. Mehr als 1500 Likes hat das Posting erhalten und unzählige Kommentare.

Wer braucht sowas für seine Hühner??

Straße der coolen Kids

Ebenfalls bei DASDING räumte dieser Post 2.500 Likes auf Instagram ab und bekam ebenfalls viele Kommentare. Zu sehen: Der Kinderteppich, den jeder kennt, mit Straßen, Kreuzungen und Gebäuden. "Auf dieser Straße sind die coolen Kids groß geworden", schreibt DASDING. Ein User kommentiert: Und man war immer neidisch, wenn ein Freund coolere Häuser hatte :-D."

Auf dieser Straße ging es ums nackte Überleben!

Weltbienentag

Mehr als 600 Mal auf Facebook geteilt wurde das Video von SWR Wissen zur Aktion "Rettet die Insekten". Sarah Weiss, Redakteurin bei SWR Wissen kommentiert: "Viele Parteien und Firmen setzen sich für die Honigbiene ein, weil man sie ja unbedingt schützen müsse. Das ist aber totaler Quatsch."

Viele Parteien und Firmen setzen sich für die Honigbiene ein, weil man sie ja unbedingt schützen müsse. Das ist aber totaler Quatsch – kommentiert Sarah Weiss von SWR Wissen. #weltbienentag #RettetDieInsekten

