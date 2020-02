per Mail teilen

Igel sollten jetzt eigentlich Winterschlaf halten. Dieser Tage wurde jedoch einer putzmunter im Garten gesichtet. Hat der jetzt ein Problem, kann er wieder einschlafen oder braucht er Hilfe?

Ein verdutzter Blick aus dem Küchenfenster: Am ausgestreuten Vogelfutter stärkt sich ein Igel. Die Tage zuvor ist es im Südwesten mitten im Winter wieder frühlingshaft warm geworden – wie so oft in letzter Zeit erleben wir ein Auf und Ab der Temperaturen.

Dieser Igel machte sich an einem milden Februartag übers Vogelfutter her. Biggi Hoffmann

Sofort macht man sich Sorgen um das kleine Tier: Wieso pennt es nicht in seinem kuscheligen Nest? Jedes Herumlaufen verbraucht Kalorien und greift den angefutterten Winterspeck an. Im Winterschlaf verlieren Igel bis zu ein Drittel ihres Gewichts.

Wann Igel in den Winterschlaf gehen und warum welche herumlaufen

Der sehr milde Winter ist ein Grund dafür, dass immer wieder Igel beobachtet werden, die gerade nicht im Winterschlaf schlummern. Ihr Winterschlaf dauert normalerweise fünf bis sechs Monate, meist von November bis März oder April.

Der Igel machte beim Laufen einen stabilen und nicht abgemagerten Eindruck. Biggi Hoffmann

Wenn’s draußen eiskalt ist, dann finden Igel keine Käfer und Würmer zum Fressen. Darum setzen sie ihren Körper mit dem Winterschlaf auf „Sparflamme“. Laut dem Igelzentrum in Zürich verbringen sie aber nur 80 Prozent der Winterschlafzeit wirklich schlafend.

Was kleinen Igeln durch den Winter hilft Viele Igel haben im September noch einen zweiten Wurf bekommen. Ohne menschliche Zuwendung wird es schwer für den Nachwuchs zu überleben.

Bei mildem Winterwetter ist es gar nicht ungewöhnlich, dass Igel ihren Winterschlaf auch mal unterbrechen. Meist bleiben sie während dieser Wachphasen im Nest und schlafen nach einigen Stunden wieder ein. Es kann aber auch mal sein, dass sie draußen unterwegs sind, auch für etliche Tage.

Die gute Nachricht: Igel können auch wieder einschlafen. Sobald die Temperaturen sinken, ziehen sich die Igel dann wieder in ihr Winterquartier zurück.

Häufig wach, weniger Winterspeck

Aber: Sie sollten nicht zu oft aufwachen, warnt der Naturschutzbund. Das Nahrungsangebot im Winter ist auch bei milden Temperaturen eher schlecht, und wach zehren die Igel stärker von ihrem Winterspeck als im Schlaf. Ein warmer Winter mit häufigen Wachzeiten ist für Igel also nicht ganz ungefährlich.