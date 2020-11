per Mail teilen

Wie kann ich persönlich den großen Herausforderungen unserer Zeit begegnen? Kann man persönlich überhaupt etwas gegen Klimawandel, Überbevölkerung oder Wohnungsnot tun? Ja, man kann.

Diese Menschen zeigen, wie wir mit unserer Erde in einem besseren Gleichgewicht leben können. Sie versuchen, weniger Fleisch zu essen. Oder sie leben als Selbstversorger in einem Tiny House. Sie leben 12 Tage ohne Strom oder steigen komplett aus ihrem gewohnten Leben aus.

Weniger Fleisch für eine bessere Zukunft

Naturfotograf Markus Mauthe aus Friedrichshafen reist für seine Fotos seit 30 Jahren um die Welt und will mit seinen Bildern darauf aufmerksam machen, dass wir das Klima und die Artenvielfalt schützen müssen. Er ist der Meinung, dass wir durch geringeren Fleischkonsum bereits viel für unsere Welt tun könnten.

Selbst der junge Fleischsommelier Philipp Neumann aus dem Westerwald wirbt in seiner Metzgerei dafür, weniger Fleisch zu essen. Ein Metzger, der für weniger Fleischkonsum wirbt? Wie passt das zusammen? Neumann sieht Fleisch als Beilage, nicht als Hauptmahlzeit. Lieber nur ein- oder zweimal pro Woche Fleisch essen und dabei auf die Qualität achten. Das sei besser als jeden Tag Fleisch zu essen dabei zum Billigprodukt aus dem Supermarktregal zu greifen. Wie früher bei Omas Sonntagsbraten.

Philipp ist 26 und hat zusammen mit seiner Partnerin im Westerwald eine Fleischerei eröffnet. Bei seinen Kunden wirbt Philipp für weniger und bewussteres Fleischessen.

Experiment: 12 Tage ohne Strom

Täglich nutzen wir eine Vielzahl an elektrischen Geräten ohne die das moderne Leben nicht mehr vorstellbar wäre. Aber ist Strom wirklich lebenswichtig? Im Rahmen der ARD-Themenwoche #WieLeben erklärten sich acht Personen bereit, für zwölf Tage auf Strom zu verzichten. Jetzt ist der Strom wieder da. Was haben sie daraus gelernt?

Familie macht es im Kleinen vor

Es stimmt, eine Person allein wird unser Klima nicht retten. Trotzdem kann jeder im Kleinen seinen Teil dazu beitragen. Familie Lessander aus Bad Kreuznach macht es vor: Vater, Mutter, Sohn und Tochter leben ressourcenschonend. Zum Beispiel fahren sie weniger Auto, machen Urlaub in der Region und ernten Gemüse aus dem eigenen Garten. Darüber hat Familienvater Claus-Andreas jetzt ein Buch geschrieben.

Bezahlbaren Wohnraum selbst bauen

Neben Klimawandel und Energiewende sieht sich die deutsche Bevölkerung seit Jahren mit der Wohnraumnot konfrontiert. Vor allem bezahlbarer Wohnraum ist rar gesät. Gerade in Studentenstädten wie Freiburg, Heidelberg oder Mainz steigen die Mieten seit Jahren, obwohl gerade Studenten in der Regel wenig Geld zur Verfügung haben.

Heidelberger Studenten wirken dem jetzt entgegen, indem sie im Heidelberger Stadteil Rohrbach ihr eigenes, selbstverwaltetes Studentenwohnheim bauen. Ende 2021 soll es fertig sein und 200 Studenten und Azubis ein Zimmer für rund 300 Euro bieten.

Tiny House — alles was man braucht auf engstem Raum

Ein großes Haus und ein noch größerer Berg an Schulden bei der Bank – das ist nichts für Felix Rossbach aus dem Westerwald. Er erfüllt sich gerade den Traum vom eigenen Tiny House in Daaden. Nur 60 Quadratmeter, Strom und fließend Wasser hat das Haus nicht. Doch Rossbach zeigt, dass er als Selbstversorger trotzdem alles hat, was er zum Leben braucht.

Alternative Lebenswege — Aussteiger berichten

Leben im umgebauten VW-Bus, eine eigene Farm, nach Südamerika trampen, arbeiten um zu reisen, mit der Familie auf Weltreise und ein Straßenmusiker, der im Bauwagen lebt. Diese Menschen im Südwesten sind aus ihren alten Leben ausgebrochen, um neue Wege zu beschreiten. Hier erzählen sie ihre Geschichte.