Die Corona-Pandemie stellt das deutsche Bildungssystem vor beispiellose Herausforderungen. Die unvollständige Digitalisierung oder Lehrermangel werden besonders deutlich. Welche Erfahrungen machen Sie?

Bildung ist Ländersache, aber ein landesweites Konzept für Unterrichtsformen, Schulöffnungen und für digitale Ausstattung ist nicht zu erkennen. In der SWR-Sendung „mal ehrlich“ haben sich von der Schulproblematik betroffene Bürger*innen zusammen mit Bildungsexpert*innen und – Politiker*innen über ihre Praxiserfahrungen ausgetauscht.

Dauer 60:49 min Sendezeit 22:00 Uhr Sender SWR Fernsehen "mal ehrlich...Schule in der Krise!" Schüler, Eltern, Lehrer zwischen Frust und Freude: "mal ehrlich...Schule in der Krise!". Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber am 3. Juni um 22 Uhr im SWR Fernsehen

Sind die Konzepte zur Öffnung der Schulen realistisch?

Vielerorts war und ist Kreativität gefragt, um alle Kinder überhaupt zu erreichen und sie mit Lernmaterial zu versorgen. Und auch in schon wieder geöffneten Schulen ist ein Unterricht nach dem Motto „business as usual“ noch längst nicht wieder möglich. So bemängelt beispielsweise Rebecca Körnig, eine Mutter von drei Kindern, im Bürgertalk, dass bei den derzeit aufgestellten Stundenplänen mit Unterricht in einem wechselnden System oder auch nur punktuell in einer Woche „nicht wirklich von Schule“ gesprochen werde könne. Sie fordert „Lösungen für eine vernünftige Bildung und ein vernünftiges Betreuungskonzept“.

Digitalisierung und Schule – noch ein weiter Weg

Viele Kinder, Eltern und Lehrer*innen standen während der Zeit der corona-bedingten Schulschließungen vor einer Herausforderung: Home-Schooling. Über E-Mails, verschiedene Lern-Apps oder auch Videoplattformen soll Unterricht durchgeführt und Lernen möglich gemacht werden. Wie aber soll dieses gelingen, wenn es in vielen Haushalten und auch an zahlreichen Schulen an der digitalen Infrastruktur fehlt?

Zwar gibt es auch positive Beispiele, wie die in der Sendung vorgestellte Hardtschule in Durmersheim (Kreis Rastatt), die über ein ausgebautes digitales Angebot ihre Schüler*innen durch die Krise lotsen konnte. In vielen anderen Familien sieht die Realität jedoch anders aus: Tablets, Laptops oder Computer, mit denen Kinder ihre Aufgaben erledigen oder mit Lehrkräften kommunizieren können, fehlen, wie Natalie Bär, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Talk berichtet.

Chancengleichheit für alle Schüler*innen?

Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath und auch Max Schmitt aus der Landesschüler*innenvertretung in Rheinland-Pfalz heben im Zusammenhang mit der fehlenden digitalen Infrastruktur einen weiteren Aspekt hervor: die Chancengleichheit. Himmelrath betont: „Die Chancengleichheit beim Thema Bildung besteht natürlich nicht […] Wir müssen zu einer Situation kommen, wo es Standard ist, dass die Schule sicherstellt – und die Schule muss dazu natürlich in der Lage sein -, dass jeder Schüler ein Gerät hat, mit dem er oder sie arbeiten kann.“

Digitalisierung, Chancengleichheit, kreatives Lehren und Lernen – eine Vielzahl an zuvor schon existierenden Problemen im deutschen Bildungssystem sind durch die Corona-Krise noch einmal verstärkt zum Vorschein gekommen.

Welche Erfahrungen haben Sie als Eltern, Schüler*Innen oder auch Lehrer*innen in der Corona-Zeit gemacht? Fühlen Sie sich von den Schulen gut betreut oder eher allein gelassen? Und welche Schwierigkeiten haben Sie besonders herausgefordert?

Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen und Eindrücke in den Kommentaren.