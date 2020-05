Das Coronavirus hat die Arbeitswelt ausgebremst. Millionen Menschen arbeiten aus dem Homeoffice, Videokonferenzen haben Hochkonjunktur. Aber das Schalten aus dem Heimbüro will gelernt sein.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen ist für viele Menschen Homeoffice angesagt. Dank Video-Telefonie können wir trotzdem arbeiten und uns mit den Kollegen austauschen. Programme wie Skype, Zoom oder Teams machen vieles möglich – aber das Potential für Fails ist ebenfalls groß. Einige dieser Video-Fails sind schon ein Stück Internetgeschichte.

Phänomen 1: Die fehlende Hose

Ohne Hose im TV

Der ein oder andere Teilnehmer an Videokonferenzen legt den Dresscode eher großzügig aus. So unterschätzte der US-Reporter Will Reeve in einem Interview mit dem Sender ABC wohl den Radius der Kamera. Folge: Während der Live-Schalte in die Sendung "Good Morning America" blitzten immer wieder seine nackten Beine auf. Reeve bemerkte es selber nicht – Twitter-User umso schneller.

Reeve reagierte nach seinem peinlichen TV-Auftritt und dem anschließenden Twitter-Hype aber mit Humor:

Ohne Hose gegen die Wand

Das Problem der fehlenden Hose kennt aber nicht nur Reeve. So wurde der Videocall einer Frau von ihrem Mann unterbrochen – der spazierte ohne Hose und nichtsahnend, dass seine Frau arbeiten muss, ins Bild. Die hektischen Handbewegungen seiner Frau konnten ihn auch nicht mehr retten – denn zu allem Überfluss lief er vor Schreck noch gegen eine Wand.

Phänomen 2: Zickige Filter

Die Chefin wird zur Kartoffel

Wer während einer Videokonferenz den Hintergrund des Büros nicht zeigen will, greift gerne zu Filtern. Blöd nur, wenn der Filter Faxen macht. So passierte es Lizet Ocampo, Chefin einer politischen Organisation in den USA. Für eine Videoschalte mit ihren Mitarbeitern hatte sie sich offenbar einen Kartoffel-Filter heruntergeladen. Der machte nur nicht das, was er sollte, und verwandelte sie in eine Kartoffel. Eine Mitarbeiterin machte gedankenschnell einen Screenshot – der darauffolgende Tweet ging direkt viral.

Mann klont sich

Dan Crowd schaffte mit einem selbstgebastelten Zoom-Filter Außergewöhnliches. Während er live vor der Kamera sitzt, kommt er als Klon plötzlich durch die Tür im Bildhintergrund – und lässt sein Live-Ich aufschrecken. Ein viraler Hit, denn der anschließend von ihm gepostete Tweet hat inzwischen über 4,7 Millionen Aufrufe.

Phänomen 3: Das Mikrofon

"Wir hören dich nicht, das Mikrofon ist aus" oder "könntet ihr die Mikros stumm stellen?" – diese Aussagen sind ein wiederkehrendes Phänomen in Videokonferenzen. Und selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) musste mit der Technik kämpfen. In einer Videoschalte mit den Vereinten Nationen am vergangenen Freitag sollte sie ein kurzes Statement abgeben. Als WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus ihr das Wort erteilt, sieht man die Kanzlerin zwar sprechen, jedoch fehlt der Ton. Erst mit etwas Hilfe klappt es doch noch.

Phänomen 4: Die Familie

Auch Merkels Politiker-Kollege Robert Habeck (Grüne) kann einen Video-Fail für sich verbuchen. In einem Video-Interview mit dem Magazin Der Spiegel zur Corona-Krise steht plötzlich Habecks Sohn im Büro – nur in Jogginghose. Habeck versucht ihn noch zu stoppen, kann ihn aber nicht mehr aufhalten. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als ein "Du bist jetzt voll im Fernsehen" hinterherzuschicken und den Vorfall wegzulächeln.

Das anschließend von Spiegel-Reporterin Ann-Kathrin Müller auf Twitter gepostete Video wurde bereits 105.000 Mal gesehen. Damit ist Habeck aber noch sehr weit entfernt von dem vielleicht berühmtesten Homeoffice-Fail.

Der Klassiker: Die ganze Familie live bei der BBC

Dieser ist schon deutlich älter als die Corona-Pandemie, aber auch 2017 gab es schon Homeoffice. Vor drei Jahren wurde Politikprofessor Robert E. Kelly vom britischen Sender BBC News interviewt. Aus dem zunächst seriösen Interview wurde ein wahrer Internet-Hit. Denn Kelly hatte die Tür zu seinem Büro nicht abgeschlossen – eine Einladung für seine zwei kleinen Kinder, das Büro zu stürmen und das Interview zu crashen. Bis heute hat das Video fast 39 Millionen Klicks auf YouTube.