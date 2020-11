Zuhause bleiben, Kontakte vermeiden, alles tun, damit Corona weniger Chancen hat. Hier verraten wir Ihnen, wie Kolleg*innen aus dem SWR mit dieser bedrückenden Situation umgehen.

Unser Lichtblick des Tages

Privat/Mareike Scholl

Wenn mir alles zu viel wird und ich das Gefühl habe, die Wände im Home-Office kommen immer näher, dann gehe ich am Wochenende gerne wandern. In Mainz wohne ich schon seit ungefähr 9 Jahren, eigentlich komme ich aber aus Rheinhessen und fühle mich deshalb in den Weinbergen, bei uns „Wingert“ genannt, am wohlsten. Ich setze mich dann einfach in den Zug und fahre los. Für mich bieten sich die einzelnen Etappen des Rheinterrassenweges an, die ich nach und nach begehen möchte. Gerade jetzt, da sich die Blätter färben, sind die vielen Facetten ein schöner Anblick, wie ein bunter Fleckenteppich, der sich über die Landschaft legt. Wenn dann noch im Hintergrund der Rhein in der Sonne glitzert ist es perfekt.