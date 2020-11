Zuhause bleiben, Kontakte vermeiden, alles tun, damit Corona weniger Chancen hat. Hier verraten wir Ihnen, wie Kolleg*innen aus dem SWR mit dieser bedrückenden Situation umgehen.

Unser Lichtblick des Tages

Mein Tipp speziell für den kommenden Winter: Eine Routine. So banal es klingt, als Studentin habe ich keinerlei festen Tagesablauf und schlafe manchmal bis in den Nachmittag, einfach, weil ich es kann. Das Praktikum beim SWR hat dafür gesorgt, dass ich einen geregelten Tag habe und so früh aufstehe, dass ich möglichst viel Tageslicht abbekomme. (Die Dunkelheit kann ganz schön auf die Seele drücken). Wer das sowieso schon dank Arbeit oder Schule hat, dem empfehle ich, sich bereits am Tag vorher (gerne auch am Wochenende für die gesamte kommende Woche) zu überlegen, was man die nächsten Tagen kochen könnte; das sorgt für Vorfreude, mehr Struktur und – wenn man es richtig macht – weniger Abfall, weil man gleiche Zutaten für verschiedene Rezepte verwenden kann.