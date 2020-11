Zuhause bleiben, Kontakte vermeiden, alles tun, damit Corona weniger Chancen hat. Hier verraten wir Ihnen, wie Kolleg*innen aus dem SWR mit dieser bedrückenden Situation umgehen.

Unser Lichtblick des Tages

Grün entspannt, wissen Psychologinnen und Maler. Für mich, aufgewachsen im bewaldeten Sauerland, ist der Wald ein idealer Ort zum Stressabbau. Mein Tipp fürs Wochenende: Samstags nach dem Frühstück los - statt Hausarbeit oder Baumarkt ab in den Wald, in den Park oder zur nächsten Wiese.

Das hat für mich etwas von zusätzlicher Freizeit und Freiheit , weil Samstag sonst oft der Tag der Erledigungen ist. Es ist auch wesentlich leerer als am Sonntag. Okay, in der Corona-Krise sucht man nicht unbedingt die Einsamkeit. Deshalb: Alle freundlich grüßen, denen man begegnet! Weil nicht so viele Menschen unterwegs sind, werden sie zurückgrüßen.

Wenn die Sonne nicht scheint, leuchten die Farben im Wald. Und bei Nebel wird es richtig magisch. SWR

Und wenn der Kopf auch in der Natur nicht zur Ruhe kommen will, werde ich wieder Kind. Sammle Herbstlaub oder Vogelfedern zum Spielen für meine Katzen. Das hilft sofort beim Abschalten. Eine Stunde Waldspaziergang genügt. Und danach kann man ja immer noch das Bad putzen. Aber mit viel besserer Laune.