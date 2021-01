Headis - Kopfballtischtennis ist die Trendsportart schlechthin. „Es ist nicht nur Sport, es hat auch was mit Lebensgefühl zu tun“, sagt Erfinder Rene Wegner aus Kaiserslautern. Das sieht man auch bei den Turnieren. Die Leute kommen verkleidet, sie treten unter Namen wie "Headsinfarkt", oder "Headbrötchen mit Zwiebeln" an – und sie haben vor allem Spaß. Headis funktioniert weltweit. Die Weltmeisterschaft wird am 24. und 25. Juli 2020 ganz traditionell in der Geburtstadt auf dem Campus der TU Kaiserslautern ausgetragen.

