4. April: Der 404-Tag. Wer kennt es nicht? Die Statusmeldung nervt einfach. In den USA feiern sie die Statusmeldung sogar. Grund dafür ist, dass der Statuscode 404 nicht nur als Fehlermeldung bei nicht mehr vorhandenen Ressourcen ausgespielt wird, sondern auch als Zensur bezüglich Jugendschutz in Schulen und Bibliotheken. Dieser Zensur fallen nicht nur jugendschutzwidrige Inhalte zum Opfer, sondern auch andere Inhalte. Dagegen wird in den USA an diesem Tag protestiert.