Intrauterine Insemination (abgekürzt IUI): Übertragung von speziell aufbereitetem Sperma des Mannes direkt in die Gebärmutter der Frau. Die Insemination wird angewendet, wenn der Mann zu wenige oder nicht genügend bewegliche Spermien hat. Kosten: Ca. 300 Euro, evtl. weitere Kosten für Medikamente. Die gesetzliche Krankenversicherung beteiligt sich an bis zu acht Versuchen ohne vorherige Hormonbehandlung und an bis zu drei mit Hormonstimulation. Die am häufigsten verwendete Methode der künstlichen Befruchtung wird auch bei lesbischen Frauen oder Single-Frauen angewendet, die sich für eine Samenspende entscheiden.

SWR Grafik: Verena Kutscher