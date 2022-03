Aufnahmestellen des Landes:

Rheinland-Pfalz stockt seine Plätze für die Geflüchteten und Vertriebenen um 4.000 Plätze auf. Wie viele Menschen insgesamt erwartet werden, lasse sich noch nicht seriös sagen. Offizielle Aufnahmestellen sind Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer.

Kommunen/Städte Vorbereitungen:

Mainz

In Mainz sollen zwei Häuser auf einem ehemaligen Militärgelände (Housing Area in Mainz-Gonsenheim) reserviert bleiben. Dort können 160 Menschen Platz finden.

Die Stadt könnte nach eigenen Angaben kurzfristig rund 500 Unterkunftsplätze vorbereiten, unter anderem in Turnhallen. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) appellierte an die Bürger der Stadt, für die Menschen in der Ukraine zu spenden und leerstehenden Wohnraum zu melden.

Die Malteser Werke planen unterdessen in Mainz den Aufbau einer psychosozialen Betreuung für Flüchtlinge aus der Ukraine. Insbesondere durch den Krieg getrennte Familien, in denen die Ehemänner vor Ort hätten zurückbleiben müssen, seien oft erschöpft und seelisch am Ende, teilte der Leiter des Migrationsbüros Rheinland-Pfalz/Hessen der Malteser, Behrouz Asadi, mit.

Bad Kreuznach

In Bad Kreuznach sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um Frauen, weibliche Jugendliche und Kinder. Sie sollen vorerst bei Privatleuten untergebracht werden.

Der Kreis Bad Kreuznach sammelt weiter Wohnraumangebote für Menschen aus der Ukraine über die Stadt.

Sprendlingen-Gensingen

Geflüchtete werden auf private Zimmer und Wohnungen verteilt. Private Wohnangebote an die Verbandsgemeinde melden, telefonisch oder per Mail.

Bingen

Die Stadt Bingen bittet Wohnungsbesitzer, Wohnungen für geflüchtete Kinder und Frauen aus der Ukraine freizuhalten. Auch seitens der Verwaltung prüfe man Unterbringungsmöglichkeiten in den städtischen Einrichtungen, heißt es in einer Mitteilung. Wohnungsbesitzer können sich per E-Mail an den städtischen Beigeordneten Sebastian Hamann wenden.

Alzey

Der Kreis Alzey-Worms prüft derzeit mehrere Angebote für Flüchtlingsunterkünfte. Grund sind fehlende Wohnungen für die steigende Zahl an Asylbewerbern, die der Kreis aufnehmen muss. Ein Angebot sind vier Holzhäuser aus Ingelheim, die an das Land vermietet wurden, um Geflüchtete aufzunehmen. Sie wurden im Dezember abgebaut und könnten nun im Kreis Alzey-Worms wieder aufgestellt werden. Zudem gibt es Spendenaufrufe, an denen sich die Bewohner beteiligen können.

Worms

Die Stadt Worms plant eine mehrsprachige Informations-Hotline für Angehörige von ukrainischen Flüchtlingen und Menschen, die Wohnraum bereitstellen wollen. Städtische Unterkünfte anzubieten sei zurzeit nicht geplant. Zunächst müssten sich der Bund und die Länder einigen, wie die Flüchtlingsaufnahme funktionieren soll.

Koblenz

Es wurden möblierte Appartements und Ähnliches von Privat angeboten, in denen Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden können.

In einer Wohnbörse, die man auf der städtischen Webseite finden soll, werden Angebote und Nachfragen gegenübergestellt.

Ebenso sicherte die Stadt Koblenz laut Pressemitteilung vom 2.3.2022 zu, dass die Oberzentren (Koblenz, Mainz, Ludwigshafen, Trier und Kaiserslautern) bereit seien, sehr kurzfristig geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufzunehmen und die notwendigen Infrastrukturen umgehend bereitzustellen.

Westerwald

Das ehrenamtliche Hilfsnetzwerk „Wäller helfen“ im Westerwald sucht nach eigenen Angaben derzeit nach Unterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Übers Wochenende hätten schon Unterkünfte für 50 Menschen organisiert werden können.

Trier

Die Stadt Trier und die angrenzenden Landkreise bereiten sich auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Derzeit läuft bei den Kommunen nach eigenen Angaben die Suche nach Unterkünften für die Menschen, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland fliehen.

Die Stadt Trier hatte bereits zugesagt, 100 Menschen in der Jägerkaserne unterbringen zu können.

Auch der Kreis Trier-Saarburg will mehrere Hundert Menschen aufnehmen, notfalls in Bürger- und Gemeindehäusern.

Der Kreis Birkenfeld plant, zwei Kasernen für Geflüchtete zu öffnen. Auch im Kreis Vulkaneifel gibt es den Angaben zufolge noch freie Zimmer.

Sollten die freien Unterkünfte nicht ausreichen, würden Pensionen angemietet.

Kaiserslautern

In Kaiserslautern und Frankenstein stehen Wohnungen für Flüchtlinge bereit. Ein ukrainischer Professor der Technischen Universität Kaiserslautern koordiniert die Wohnungssuche. Zudem ist ein Callcenter für Bürger und Bürgerinnen eingerichtet, die ihre Hilfe anbieten möchten. Menschen, die zum Beispiel Einrichtungsgegenstände für Notunterkünfte spenden wollen, könnten sich dort melden.

Zweibrücken

Die Stadt sucht unter anderem nach leerstehenden Wohnungen, die sie Geflüchteten zur Verfügung stellen kann.

Winnweiler

Die Verbandsgemeinde Winnweiler hat die ehemalige Jugendherberge in der Ortsgemeinde Steinbach für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet.

Dort ist aktuell Platz für bis zu 60 Menschen, bei Bedarf könnten weitere 40 Plätze eingerichtet werden.

Die Jugendherberge soll aber nur erste Anlaufstelle sein, von dort aus sollen die Menschen dann bei Privatleuten unterkommen.

Ludwigshafen

Die Stadt Ludwigshafen rechnet damit, rund 700 Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Wie die Oberbürgermeisterin mitteilte, ergibt sich das rechnerisch aus dem bundesweit gültigen Verteilungsschlüssel aus den 16.000 Geflüchteten, die in Rheinland-Pfalz erwartet werden.

Viele Bürgerinnen und Bürger hätten bereits angeboten, Flüchtlinge in Wohnungen oder Gästezimmern unterzubringen. Diese Angebote würden jetzt sortiert. In den Asylunterkünften würden weitere 200 Flüchtlinge Platz finden. Außerdem sei man im Gespräch mit Kirchen, Vereinen und der ukrainischen Community in der Stadt

Die Stadt hat ab Mittwoch eine Hotline geschaltet, für Menschen, die weiteren Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten wollen.