Würden Sie einen kostenlosen Nahverkehr nutzen?

Am Wochenende dürfen alle in Stuttgart kostenlos Bus und Bahn fahren. Halten Sie das für ein gutes Angebot? Stimmen Sie jetzt ab in unserem Voting!

Der öffentliche Nahverkehr ist für viele Menschen eine Möglichkeit, in der eigenen Region umweltfreundlich mobil zu sein. Doch vielen ist die Fahrkarte zu teuer für das, was sie bietet. Abhilfe schafft probeweise die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart: Am Wochenende des 18. und 19. Septembers ist das Fahren mit Bus und Bahn in Stuttgart kostenlos. Im Rahmen der ersten Stuttgarter Mobilitätswoche soll so getestet werden, ob die Aktion in Zukunft mehrmals im Jahr angeboten werden soll.

Stuttgart folgt damit dem Beispiel verschiedener Städte im Südwesten. So soll in Walldorf ab kommendem Jahr niemand mehr für das Busfahren bezahlen, und die Stadt Kehl bietet gemeinsam mit ihrer französischen Nachbarstadt Straßburg Jugendlichen die kostenlose Nutzung der Straßenbahn an.

Bis zum 26. September können Abonnent*innen eines Nahverkehr-Tickets sogar fast alle Nahverkehrsnetze deutschlandweit kostenlos nutzen – als Dankeschön für die Treue während der Corona-Pandemie.

Es gibt also Modellversuche, die eine kostenlose oder zumindest vergünstigte ÖPNV-Nutzung ermöglichen, auch um die Umwelt- und Lärmbelastung durch Autoverkehr zu reduzieren. Doch der baden-württembergische Verkehrsminister Hermann warnt vor explodierenden Kosten.

Schon heute ist jedes Ticket etwa zur Hälfte von der öffentlichen Hand gefördert. Das heißt, die Aufgabenträger Land, Verkehrsverbünde oder Kommunen müssten die Mittel zur Kostendeckung mindestens verdoppeln.

Was denken Sie? Würden Sie Ihr Auto für einen kostenlos nutzbaren Nahverkehr stehen lassen? Stimmen Sie ab und schreiben Sie uns Ihre Meinung und Ihre Ideen zum Thema kostenloser ÖPNV in die Kommentare! Es handelt sich bei der Abstimmung lediglich um ein Stimmungsbild und keine repräsentative Umfrage.