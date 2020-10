Manche Denkmäler scheinen dafür geschaffen zu sein, nicht nur Aufmerksamkeit zu erregen, sondern auch zu polarisieren. Neuester Gegenstand kontroverser Diskussionen: Das Denkmal Peter Lenks zu "Stuttgart 21", das nun vor dem Stuttgarter Stadtpalais steht. Welche anderen Statuen im Südwesten umstritten waren, sehen Sie hier:

Lenk und seine satirischen Kunstwerke

Der Name "Peter Lenk" fällt zwangsläufig, wenn man über kontroverse Denkmäler und Statuen im Südwesten spricht. Sei es die neueste Statue zu "Stuttgart 21" oder die inzwischen bekannte und beliebte "Imperia" in Konstanz. Lenk wurde 1947 in Nürnberg geboren und lebt in Bodmann-Ludwigshafen am Bodensee. Berühmt ist er für seine Plastiken aus Gussbeton, wie eben auch die "Imperia" und das neue Denkmal zu "Stuttgart 21". Mit seinen Kunstwerken porträtiert Lenk von ihm so empfundene gesellschaftliche Missstände.

Denkmäler werden neu bewertet

Doch nicht alle Denkmäler sind wie bei Lenk dazu gedacht, zu polarisieren: Viele Statuen und Denkmäler werden heutzutage kritischer betrachtet als zu ihrem Enstehungszeitpunkt. Beispielsweise beim Denkmal für Erwin Rommel, der zuerst als Kriegsheld gefeiert wurde, dessen Rolle später aber nach Ende des Zweiten Weltkriegs völlig neu bewertet werden musste.

Der "Bildersturm", der teilweise in den USA und England stattfand, hat auch in Deutschland Diskussionen entfacht - welche Kritik auch am "Bismarckturm" in Stuttgart geübt wird und welche Lösungen Josef Klegraf vom Verein "Zeichen für Erinnerung" für sinnvoll hält, können Sie hier hören.