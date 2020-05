Wie bezahlen Sie Ihre Einkäufe?

per Mail teilen

Die Kundschaft soll in der Coronakrise möglichst bargeldlos bezahlen. Viele Geschäfte haben sich darauf eingestellt. Und Sie? Zahlen Sie eher in bar, mit Karte oder Smartphone?

Wegen eines möglichen Ansteckungsrisikos hat die Weltgesundheitsorganisation in der Coronakrise empfohlen, ohne Bargeld zu zahlen. Da gibt es viele Möglichkeiten: Giro- oder Kreditkarten oder über diverse Smartphone-Apps. Kontaktlos bedeutet, dass Karten, die einen so genannten NFC-Chip haben, zum Bezahlen nur an ein Kartenlesegerät gehalten werden. Aber, selbst wenn man wollte: Nicht überall ist es möglich, auf Bargeld zu verzichten.

Aufgrund der hohen Infektionsgefahr wünschen viele Supermärkte inzwischen Kartenzahlung, um ihre Mitarbeiter, aber auch die Kunden vor kontaminierten Geldscheinen oder Münzen zu schützen.

Umfragen von der Bundesbank und dem Bundesverband Deutscher Banken in den vergangenen Wochen haben ergeben, dass sich rund die Hälfte der Verbraucher beim Bezahlen umgestellt hat.

.#Corona macht's möglich: Mehr als 60 Prozent der sonst so bargeldverliebten Deutschen zahlen im Supermarkt und an anderen Kassen mobil mit Karte oder Handy. Aktuelle Ergebnisse unserer repräsentativen Verbraucherbefragung im Blog: https://t.co/Tku4liLDpm #Geld #kontaktlos https://t.co/N63ehfvKxr Bankenverband, Twitter, 27.4.2020, 9:04 Uhr

Wie ist es bei Ihnen – zahlen Sie meistens bargeldlos oder greifen Sie nach wie vor auch zu Geldscheinen und Münzen? Stimmen Sie ab und schreiben Sie Ihre Meinung als Kommentar.