Das haben Generationen auf dem Kettcar erlebt

Die Firma Kettler muss schließen, doch eines ihrer Produkte hat über Generationen hinweg eine aufregende Kindheitserinnerung geschaffen: den Kettcar.

Moderne Tretautos Kettcar und Gokart lösen Seifenkisten ab

Das erste Fahrzeug bleibt meistens lange in Erinnerung. Für viele Kinder mehrerer Generationen ist das ein Gokart namens Kettcar. Heinz Kettler hatte ihn 1961 erfunden - und er klang nicht nur lässiger als ein gewöhnliches Tretauto. Die Idee soll auf den „Seifenkisten“ basieren, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kleine und große Menschen begeisterten. Das neue Spielzeug vermittelte in der Wirtschaftswunderzeit die Lust aufs Auto.

„Damals hieß es, ein Mädchen braucht sowas nicht.“

Gokart oder Kettcar klang nicht nur lässiger als Tretauto. „Ich hatte nie eins, aber fand die soooooo cool!!!“, erinnert sich Anke Schröder. Wie andere Facebooknutzer der SWR-Kanäle hat sie das Aus des Herstellers kommentiert. Auch Sabine Richter bedauert: „Ich wollte immer einen haben. Aber damals hieß es, ein Mädchen braucht sowas nicht.“

Andere wie Sabine Hofmann gingen als Mädchen subtiler vor, wenn sie mit dem Kettcar fahren wollten: „Mein Bruder hat einen bekommen, wir älteren Schwestern haben ihm dann immer gesagt, dass er noch viel zu klein dafür ist.“ Und Tanja Krügers „Brüderchen durfte nur fürs Foto draufsitzen“, wie im Facebook-Post zu sehen ist:

„Mit Kreide gemalte Straßen auf dem Wendehammer“

Man sieht sie vor dem inneren Auge: die ersten Spurts, in enge Kurven gelehnt und stolz Bremsspuren auf den Asphalt gerutscht - auch auf den „mit Kreide gemalten Straßen auf dem Wendehammer“. Denn Geschicklichkeit war gefragt, erinnert sich Manuela Scherer: „Einparken lernen - in Lücken die immer enger gesteckt wurden, mit möglichst wenig Rangieraktionen - cool war’s.“

„Im Winter haben wir öfters Ski drunter geschraubt.“

Manche haben das Auto mit Kettenantrieb wohl nicht gerne wieder hergegeben. „Was bin ich damit rumgekurvt, hätte da mal nen km-Zähler dran sein müssen. Irgendwann war ich leider zu groß geworden, da hat sogar die Sitzverstellung nicht mehr ausgereicht“, meint Matthias Röhling. Ralf Werner schwärmt von den Rennen, die er mit seinen Geschwistern veranstaltet hat - und „im Winter haben wir öfters Ski drunter geschraubt und sind die Schlittenpisten runter gefahren. Einfach robuste Teile gewesen.“

Crashs und Unfälle blieben nicht aus

Dass bei all den Wettrennen und dem Austesten der Fliehkraft Unfälle nicht ausgeblieben sind, ist klar. Da wurde der Tante in die Hacken gefahren, wie sich Marie-Christin Zieten erinnert - oder es geriet auch schon mal ein „Finger zwischen Zahnrad und Kette. Kettenschutz wurde damals völlig überbewertet“, schreibt Armin Peters. Andere Nutzer schürfen in ihren Erinnerungen nach Antworten auf die Frage: Wer hatte die Bremse damals nicht gefunden?

Während viele ehemalige Kettcar-Fahrer in Erinnerungen schwelgen, ist das angekündigte Aus des Herstellers Kettler ein schwerer Schritt für die Mitarbeiter. Spätestens Anfang 2020 soll nicht mehr produziert werden.

Ein unvergessliches Stück Kindheit gehe verloren, wird unter anderem auf Twitter bedauert:

