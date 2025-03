Der Bundesnachrichtendienst (BND) sammelt für die deutsche Regierung geheime Informationen aus dem Ausland. BND-Sprecherin Julia Linner gibt einen Einblick in die Arbeit und die Ausbildung der Operateure.

SWR: Frau Linner, inwiefern spielt das Thema "Lüge und Wahrheit" - insbesondere in Bezug auf die Lüge - eine Rolle im Einsatz für den BND?

Julia Linner: Als deutscher Auslandsnachrichtendienst sind wir natürlich immer an der Wahrheit interessiert wird. Und um die zu ermitteln, müssen wir oft lügen.

SWR: Also ein Zusammenspiel aus Wahrheit und Lüge bei Ihnen. Beim Stichwort Arbeit für den BND denken wahrscheinlich viele erstmal an Film-Agenten wie James Bond. Wie ist es denn wirklich, als Agent für den BND zu arbeiten?

Linner: Bei uns rennt keiner im Maßanzug durch die Wüste. Die Bewaffnung, sofern manche Kolleginnen und Kollegen eine haben, meistens dann im Auslandseinsatz in einem Krisengebiet, dient einzig und allein dem Eigenschutz. Die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten aber im Hintergrund. Die sind in der Auswertung, im IT-Bereich, in der Verwaltung oder in anderen unterstützenden Aufgabenbereichen tätig. Wir haben natürlich einen großen Bereich der sogenannten nachrichtendienstlichen Beschaffung. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig sind, sind im Auslandseinsatz unterwegs, um Informationen zu beschaffen. Die sind im Internet, um dort Infos zu beschaffen. Die werten Satellitenbilder aus oder bekommen durch ganz unterschiedliche Mittel und Wege Informationen, die wir für unsere Auftragserfüllung brauchen.

SWR: Und die nachrichtendienstlichen Mitarbeiter heißen bei Ihnen auch gar nicht Agenten, oder?

Linner: Nachrichtendienstliche Mitarbeiter sind wir im Prinzip alle. Aber diejenigen, die wir los schicken, um Quellen zu treffen, das sind unsere Operateure.

SWR: Wie sieht denn die Ausbildung eines BND-Operateurs aus?

Linner: Man kann sich bei uns zum ND-Mitarbeiter (nachrichtendienstlicher Mitarbeiter, Anm. d. Red.) ausbilden lassen. Wir bieten dazu eine Laufbahnausbildung oder ein Bachelor-Studium an. Da hat man beispielsweise Fächer wie nachrichtendienstliche Psychologie. Da wird der Fokus beispielsweise auf das menschliche Verhalten gelegt, auf die kulturellen Unterschiede von Menschen, auf Gesprächsführung. Es hat ganz viel mit Menschenführung zu tun, die man dort erlernt. Aber man lernt natürlich auch in der Beschaffung, wie man Quellen angibt, wie man Quellen führt, wie man Informationen abschöpft, die für uns relevant sind.

SWR: Und nach der Ausbildung müssen die BND-Operateure im Einsatz dann oft andere Identitäten annehmen?

Linner: Ja absolut. Also wenn wir ins Ausland gehen, dann ist es oftmals unter einer anderen Identität. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die mit einer komplett anderen Identität im Ausland unterwegs sind und Informationen beschaffen, die eben von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für Deutschland sind. Neben der Beschaffung haben wir noch einen zweiten Kernbereich: die Auswertung. Die Informationen werden dort dann ausgewertet und letztendlich dann der Bundesregierung zur Verfügung gestellt.

SWR: Wenn man unter einer anderen Identität im Ausland aktiv ist, dann muss man ja die ganze Zeit ein Pokerface bewahren. Ist "gut Lügen können" ein Einstellungskriterium beim BND?

Linner: Ich glaube, man sollte auf jeden Fall kein Problem damit haben, Lügen zu müssen. Wenn man ein Problem damit hat, wäre man beim BND falsch.

Julia Linner ist die Pressesprecherin des Bundesnachrichtendients. Ihr Aufgabenfeld umfasst die interne und externe Kommunikation des BNDs. Bundesnachrichtendienst, @photothek

SWR: Könnte man sagen, dass das Thema Lügen ein fester Bestandteil der BND-Ausbildung ist?

Linner: Ja, man könnte durchaus sagen, dass man im Lügen geübt wird, wenn man sich hier ausbilden lässt.

SWR: Was wird den neuen Operateuren denn dann genau zu diesem Thema beigebracht?

Linner: Das würde ein bisschen zu weit führen, wenn ich Ihnen das verraten würde.

SWR: Ich versuche es nochmal: Gibt es vielleicht Strategien, die Operateure im Einsatz anwenden, um beispielsweise Tarnungen aufrechtzuerhalten? Bekommen die Operateure so etwas beigebracht?

Linner: Uns geht es immer darum, Informationen von unserem Gegenüber zu gewinnen. Und da werden wir natürlich entsprechend geschult, um die Informationen von unserem Gegenüber entlocken zu können, besonders auf unseren Gegenüber einzugehen und so möglichst subtil an die Infos zu kommen.

SWR: Wie zieht sich das Thema Wahrheit und Lüge und geheime Identitäten denn durch Ihren Arbeitsalltag? Kennen Sie die echten Identitäten aller Ihrer Mitarbeiter?

Linner: Nein, die kenne ich tatsächlich nicht, da wir hier ja meistens mit Dienstnamen arbeiten. Und auch von meinen engen Kolleginnen und Kollegen kenne ich oftmals den richtigen Namen nicht.