So werden Sie fit, schlank und gesund

Ein gesunder und fitter Körper kann den Belastungen des Alltags besser standhalten. Aber wie kann man schlechte Gewohnheiten überwinden und sich motivieren, etwas für die eigene Gesundheit zu tun? Wir haben mit Falk Müller, Fitnesscoach in der neuen SWR-Sendung „66 Tage…“, gesprochen.

SWR.de: Viele Menschen sind mit dem Vorsatz, Sport zu treiben und so fit und schlank zu werden ins neue Jahr gestartet. Oft ist es aber nur beim Vorsatz geblieben. Was kann man tun, um am Ball zu bleiben und etwas für die eigene Gesundheit tun?

Falk Müller: Ganz am Anfang sollte die Frage stehen, warum ich überhaupt mehr Sport und Bewegung in meinen Alltag integrieren möchte. Oder: Warum möchte ich abnehmen? Das Motiv ist ganz entscheidend. Es sollte ganz individuell und sehr stark sein. Es sollte auch ein emotionales Ziel sein, ein Ziel, das einem etwas bedeutet. Welches Gefühl verbinde ich mit dem niedrigeren Körpergewicht und was wären die Vorteile, wenn ich sportlicher wäre?

Falk Müller hat in Tübingen und Frankfurt / Main Sportwissenschaften studiert. Der 38-Jährige arbeitet als Personal Trainer in Stuttgart. Sein Schwerpunkt ist das individuelle Training im Bereich Fitness sowie die Ernährungsberatung.

Wenn einem die eigene Gesundheit oder das eigene Aussehen wichtig ist, oder man sich einfach besser fühlen möchte, und in einem selbst der Wunsch entsteht, dann ist das im Prinzip die beste Chance, wirklich etwas zu ändern. Wenn der Impuls von außen kommt, etwa vom Arzt oder vom Partner, dann ist das unkonkret und einfach nicht der eigene Wunsch, der eigentlich im Vordergrund stehen müsste.

Warum ist Spaß so ein wichtiger Faktor?

Jeder kennt das aus eigener Erfahrung: Eine Tätigkeit, die einem keinen Spaß macht, gibt man relativ schnell wieder auf. Eine Tätigkeit, die Spaß macht, ist eine viel bessere Motivation. Im Sport als Freizeitaktivität geht es natürlich auch darum, dass man seine Freizeit mit Freude ausfüllen und gestalten möchte. Aber es geht auch darum, dass man den inneren Schweinehund überwinden muss. Und wenn man eine Sportart findet, die sich gut anfühlt, und man nach einiger Zeit auch die Resultate spürt, dann kann durch dieses Gefühl der Spaß an der Bewegung kommen.

Die magische Zahl 66 Warum schaffen wir es nicht, schlechte Gewohnheiten abzulegen?

Der überwiegende Teil unserer täglichen Entscheidungen erreicht unser Bewusstsein gar nicht. Das Meiste tun wir unbewusst. Um solche Gewohnheiten aufzubrechen, braucht das menschliche Gehirn eine ganze Weile. Laut einer britischen Studie benötigt der Mensch im Schnitt 66 Tage, um sein Gehirn auf neue Verhaltensweisen umzuprogrammieren.



Bei einigen Personen gibt es ja bereits gesundheitliche Probleme (wie z.B. Übergewicht oder Rückenschmerzen), die Sport ohnehin schon schwer machen. Was sollten sie tun?

Wenn man gesundheitliche Probleme hat, muss man erst mal an die Ursache rangehen. Bei Rückenschmerzen zum Beispiel ist mein Rat: Bloß keine Sportpause! Durch Training werden die Rückenschmerzen oft besser, durch Inaktivität verschlechtern sie sich sogar. Das Wichtigste für unsere Gelenke ist eine starke Muskulatur. Und da steht das Training im Vordergrund. Man sollte Krafttraining und moderates Ausdauertraining machen, also in Bewegung kommen. Natürlich im schmerzfreien Bereich, am besten unter Anleitung.

„Man muss sich täglich mit seinem Ziel beschäftigen und sich dabei auch Zeit geben. Man kann sein Leben nicht von heut auf morgen komplett umkrempeln. Es geht darum, Ziele zu formulieren und sich kleine Etappenziele zu stecken.“

Wieder fit und schlank zu werden ist auch eine Frage des Aufwands. Aber was kann ich tun, wenn mir neben Beruf, Familie und anderen Verpflichtungen kaum Zeit bleibt?

Es geht auch um eine ehrliche Analyse der Ist-Situation. Habe ich wirklich keine Zeit oder ist das Zeit-Argument eher eine Ausrede? Das gibt es leider ziemlich häufig: Man schiebt die Dinge vor sich her. Ich finde, jeder kann sich jede Woche zwei bis drei Stunden Zeit nehmen für seinen Sport, für ein gezieltes Training. Man muss dafür nicht lange Wege in Kauf nehmen. Man kann vor der Haustür Ausdauertraining betreiben, zum Beispiel im Wald. Man kann sogar im Wohnzimmer trainieren. Da geht’s dann darum, die richtigen Übungen zu finden – wie Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze. Dafür braucht man nicht viel Platz und vor allem auch nicht viel Zeit.

