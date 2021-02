Während Corona bei guter Laune zu bleiben fällt nicht leicht. Wir stellen Ihnen einige Menschen und Projekte vor, die auch in Coronazeiten ihren Mitmenschen helfen und Freude bereiten.

Fast ein Jahr schlagen wir uns nun schon mit der Pandemie herum, und der Gemütszustand vieler hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Doch auch jetzt gibt es Lichtblicke - Menschen, die während der Pandemie über sich hinauswachsen, die helfen und anderen Freude bereiten. Lassen Sie sich von unseren "Alltagshelden" inspirieren:

Hannah hilft bei Suizidgedanken

Hannah gehört zu einem Team in Freiburg, das Jugendlichen mit Suizidgedanken hilft. Per Mail betreut sie ehrenamtlich 16 bis 25-Jährige, alles ist komplett anonym. Diese Arbeit findet Hannah sehr wichtig, da sie selbst Erfahrungen mit Lebenskrisen und auch Suizidgedanken hat. Gerade während einer solchen Pandemie, in der sich viele allein fühlen, sind solche Hilfsangebote besonders wichtig.

Viele Jugendliche trauen sich nicht über ihre Depressionen und Suizidgedanken zu sprechen. Peerberaterin Hannah aus Freiburg bietet dann Hilfe per Mail. Anita Westrup, Instagram , 13.11.2020, 16:57 Uhr

So süß kann impfen sein

Ein Berliner mit Impfstoff - was nach einer Strategie klingt, um Leuten das Impfen schmackhafter zu machen, ist ein Scherz des Bäckermeisters Claus Becker. Man kann nicht sich selbst, aber seinen Berliner impfen - und zwar mit einer salzigen Karamell-Creme. Bei den Kunden findet die Idee Anklang: Humor sei in diesen Zeiten besonders wichtig.

Reisen im Krankenbett

Reisen ist aktuell praktisch unmöglich - so war es auch für Dominiks Vater, der trotz schwerer Krankheit noch einmal die Oper in Sydney besuchen wollte. Sein Sohn ermöglichte ihm die Reise via VR-Brille. Nachdem ihm dieser letzte Wunsch erfüllt wurde, ist Dominiks Vater friedlich eingeschlafen.

Wer solch eine VR-Brille besitzt, kann also selbst virtuelle Ausflüge unternehmen: zum Beispiel den Blautopf beim SWR erkunden!

Damit die Kultur nicht ausstirbt

#kulturgesichter0711 - das ist der Name einer Initiative aus Stuttgart, die nicht nur Künstler, sondern auch alle anderen Gesichter der Kulturbranche sichtbar macht. Sie wollen deutlich machen, wie viele Existenzen gerade gefährdet sind - und die Menschen dazu auffordern, alles zu tun, damit die Zahlen sinken.

Seit Monaten sind die Clubs, Theater und Konzerthallen geschlossen. Das trifft vor allem die, die in der Kulturbranche arbeiten. Ein Insta-Projekt soll jetzt darauf aufmerksam machen. SWR, Instagram , 26.11.2020, 16:18 Uhr

Sinnlichkeit hat kein Alter

Nadine Wissen hat ein besonderes Projekt: Sie fotografiert Frauen um die 40 besonders sinnlich. Nicht nur die daraus entstehenden Bilder sind toll: Viele ihrer Models haben danach ein wunderbares Körpergefühl und finden sich schöner als vorher.

Kunst aus Schnee

Das Ehepaar Schikora findet Freude (und Arbeit!) vor der eigenen Haustür, wenn es geschneit hat. Stundenlang stehen Manon und Stefan draußen im Schnee und formen Schnee zu Füchsen, Eulen, Schafen oder anderen Figuren, doch eines ist wichtig: Nie ist es zweimal dasselbe, denn das wäre ja langweilig.

Dass die aufwendig gemachten Skulpturen wieder schmelzen, finden beide nicht schlimm: "So ist das Leben", meint Manon, während Stefan eher praktisch denkt: "Da muss man nichts aufräumen - es entsorgt sich völlig von selbst".

Helau trotz Corona

Schunkeln, lachen, trinken, gemeinsam singen - dieses Jahr wird die Fastnacht, wie wir sie kennen, leider nicht stattfinden. Doch komplett darauf verzichten müssen wir nicht: Zahlreiche Vereine haben ihre Faschingssitzungen ins Internet verlagert, so auch 22 Eifeler Karnevalsvereine.

Freiwillig systemrelevant

Jennifer macht gerade ein FSJ in einem der Berufe, die im letzten Jahr am meisten in den Fokus gerückt sind: der Pflege. Ihr gefällt es, Verantwortung zu übernehmen und selbst Aktivitäten für die Senioren in der Tagespflege zu gestalten. Corona macht den Arbeitsalltag zwar anstrengender, aber Jennifer weiß, dass es für ihre Patienten schlimmer ist.