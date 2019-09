per Mail teilen

Wenn es kälter wird, sind manche anfällig für Schnupfen und Halsweh. Mit Ingwer hat man einen schmackhaften und Allrounder für Gesundheit und Küche gerade in der kühlen Jahreszeit.

Kalt, kälter, Erkältung, heißt es leider allmählich wieder. Aber es gibt eine Wurzel, die ist hot! Wer zum ersten mal ein Stückchen frischen Ingwer probiert, merkt sofort, was in der gelbfleischigen Knolle steckt: Sie ist zitronig-scharf, und lässt in Hals und Bauch ein warmes Gefühl entstehen, als würde eine kleine Sonne aufgehen.

Fruchtige Ingwer-Schärfe in asiatischen Gerichten und Marmelade

Die Schärfe im Ingwer, das Gingerol, ist nicht nur beim Kochen ein besonderes Geschmackserlebnis: zum Beispiel für asiatische Gerichte oder eigene kreative Rezept-Abwandlungen. Auch Marmelade bekommt den besonderen Schärfe-Kick.

Rezept für eingelegten Ingwer

Rezept für Feigenkonfitüre mit Ingwer

Frischer Ingwer ist ganz anders als Ingwerpulver

Frischer Ingwer ist in Geschmack und Wirkung nicht zu vergleichen mit Ingwerpulver. An die Schärfe von frischem Ingwer sollte man sich mengenmäßig sachte herantasten - insbesondere wenn man einen empfindlichen Magen hat.

Wie findet man qualitativ guten Ingwer? SWR Marktcheck erklärt es im Video:

Erkältungen vorbeugen und behandeln: Ingwer-Tee oder Ingwer-Shot

Auch für die Gesundheit ist die Ingwerwurzel wertvoll. Peter Nick, Biologe am Karlsruher Forschungszentrum KIT erläuterte im SWR, dass Ingwer sehr gut bei Atembeschwerden helfe: „Er regt die Durchblutung an und generell das Immunsystem, wenn eine Erkältung im Anzug ist.“ Die Pflanze könne oft nochmal „das Blatt wenden“. Besonders gut wirke Ingwer mit etwas Zitrone, heißem Wasser und Honig. Die Scharfstoffe helfen übrigens auch gegen Übelkeit.

Ingwer wärmt und hilft dabei, eine Erkältung wieder loszuwerden. Colourbox

Rezept für Ingwer-Kokos-Tee

In der Erkältungszeit hilft zum Beispiel Ingwertee mit Thymian oder - wer etwas mehr Schärfe verträgt - ein so genannter Ingwer-Shot. Das ist Ingwer im Mixer püriert oder im Entsafter ausgepresst und mit Wasser oder Saft verdünnt.

Rezept für Ingwer-Shot (mit Kurkuma)