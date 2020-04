Lars Reichow sitzt zuhause. Normal ist das nicht. Aber auch kein Problem. Reichow in Künstler-Quarantäne. La Bohème im Home-Office. So wie der Virologe täglich grüßt, so kommentiert auch der Kabarettist jeden Tag das kleine und große Weltgeschehen. Täglich. Frisch. Hygienisch. Auf Distanz! Radio eben. Reichows Radio Quarantäne. mehr...