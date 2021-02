Kaum eine Naturkatastrophe ist im Südwesten so präsent wie das Hochwasser. Jedes Jahr verursachen Hochwasser große Schäden.

Immer wieder heißt es im Südwesten „Land unter“, wenn Flüsse mit der Schneeschmelze oder nach heftigem Starkregen anschwellen und über die Ufer treten. Die Schäden sind oft enorm, trotz Millionenausgaben im Hochwasserschutz. So wie in Koblenz 1995.

Noch vielen im Gedächtnis - Das Hochwasser 1993

325 Millionen DM, also rund 160 Millionen Euro, an finanziellem Schaden - das ist die Schätzung für Baden-Württemberg nach dem verheerenden Hochwasser 1993/94. Auch in Rheinland-Pfalz gab es enorme Schäden. Ein Viertel der bebauten Stadtfläche von Koblenz stand unter Wasser. In Trier erreichte die Mosel einen Höchststand von 11,28 Metern, acht Meter höher als normal. Zum 25. Jahrestag der Katastrophe hat der SWR einen multimedialen Beitrag über das Weihnachtshochwasser 1993 produziert.

Land unter im Südwesten

Hochwasserkatastrophen mit verheerenden Schäden

Die bisher schlimmste Hochwasserkatastrophe, die nicht nur den Südwesten, sondern ganz Mitteleuropa verwüstete, trat vor mehr als sechshundert Jahren ein. Im Sommer 1342 verursachte die Magdalenenflut unvorstellbare Schäden. In Mainz stieg der Main auf einen Pegelstand von über zehn Metern - im langjährigen Mittel der letzten Jahre liegt dieser bei drei Metern. Ein Drittel der gesamten Bodenerosion der letzten 1.500 Jahre fand während dieser Flut statt. Viel Ackerland ging verloren, die Folge waren schwere Hungersnöte.

Zu einem der teuersten Hochwasser in ganz Deutschland kam es im Jahr 2013. In einem Kabinettsbericht der Bundesregierung bezifferte man den Schaden im ganzen Bundesgebiet auf über sechseinhalb Milliarden Euro - davon entfielen rund 74 Millionen auf Baden-Württemberg und 4,4 Millionen Euro auf Rheinland-Pfalz.

Gefahr durch Hochwasser nimmt zu

Durch den Klimawandel werden laut dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg extreme Wetterlagen wie Trockenperioden und Starkregenereignisse zunehmen. Die Landesregierung schätzt im Falle eines extremen Hochwassers am Oberrhein, auf der Seite Baden-Württembergs, das Schadenspotenzial auf bis 10,7 Milliarden Euro ein.

Um die Bevölkerung zukünftig vor den steigenden Gefahren von Hochwassern zu schützen, investieren sowohl Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jährlich Millionenbeträge in ein aktives Hochwassermanagement.