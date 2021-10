Nach Rekord-Hitze im Südwesten drohen Unwetter

per Mail teilen

Die historische Rekordhitze im Südwesten endet krachend: Hitzegewitter und örtliche Unwetter kommen auf, und das Schwitzen ist noch nicht vorbei.

Es ist eine Sommerwoche der Extreme. Nicht nur, dass Hitzerekorde in Rheinland-Pfalz (40,6 Grad in Trier) und bundesweit (42,6 Grad im niedersächsischen Lingen) eingestellt worden sind.

So hat der Südwesten diese Woche die historische Hitzewelle erlebt:

Schwitzen noch nicht vorbei - Gewitter mit Starkregen und Sturm

Die Saharahitze nimmt zwar vielerorts etwas ab, dafür kommt neuer Wetterstress auf uns zu. Am heißesten wird es vor dem Wochenende nochmal im Hotzenwald im Südschwarzwald und am Mittelrhein: bis zu 39 Grad im Schatten.

Zum Freitagabend hin gewittert es schon örtlich. Dabei kann es in Rheinland-Pfalz schon sehr stark bis unwetterartig regnen - in Baden-Württemberg sind sogar große Hagelkörner und regelrechte Hagelansammlungen möglich.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass in kurzer Zeit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen können. Gewitter haben auch Sturm und orkanartige Böen im Schlepptau.

Regen für die Landwirtschaft gut - Angst vor Unwetter

Landwirte freuen sich zwar nach der Hitzewelle über Regen. Unwetter mit Starkregen wären allerdings kontrapoduktiv. Die Wetterreporter der Landesschau Baden-Württemberg schauen sich zum Wochenende in einem Hopfenanbaugebiet um:

Michael Kögel: herrlich ist das Bodensee Hinterland mit seinen sanften Hügeln den Obstanlagen. Jürgen Weishaupt vom Hopfen Planzverband Tettnang ist trotz Hitzewelle zufrieden mit dem Zustand des Hopfens. Trotzdem wünscht er sich jetzt am Wochenende Wasser von oben, aber keinen Hagel! Den kann es aber durchaus geben, behaltet also den Himmel im Blick!

Tagsüber schwüler, nachts kühler

Am Samstag ist es mit maximal 29 Grad zwar nicht mehr so heiß wie bisher, dafür aber sehr schwül. Wiederholt regnet und gewittert es wieder mit örtlicher Unwettergefahr. Das bedeutet nochmals, dass es heftig regnet und auch hagelt. Nach einem teilweise regnerischen Sonntag soll sich das Wetter erst am Montag allmählich wieder beruhigen.

Die tropischen Nächte dürften an vielen Orten nun passé sein, denn die Luft kühlt sich auf 23 bis 14 Grad ab.

