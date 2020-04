per Mail teilen

Viele Betroffene sind momentan unsicher: Ist der Husten ein Zeichen für eine Infektion oder nur eine allergische Reaktion? Zudem machen sie sich Sorgen, ob sie durch ihre Vorerkrankung zur Corona-Risikogruppe zählen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Allergien in Zeiten von Corona.

Symptome: Heuschnupfen oder Corona?

Viele Allergiker machen sich aktuell Sorgen und sind verunsichert, ob ihre Symptome auf die Allergie zurückzuführen sind oder sie sich eventuell mit dem Coronavirus infiziert haben. HNO-Facharzt Professor Frank Riedel fasst die Unterschiede der Symptome für Sie zusammen.

Symptome Covid-19 Heuschnupfen Husten trockener Husten Husten mit Auswurf Schnupfen leichter Schnupfen möglich starker Niesreiz, Nase juckt, Nase läuft Augen jucken nein ja, stark Fieber häufig nein Kopfschmerzen häufig eher nein Gliederschmerzen häufig eher nein Geruchs- und Geschmackssinn geht verloren möglich nein

Gehören Allergiker zur Corona-Risikogruppe?

Bei dieser Frage muss klar zwischen Asthma und anderen Formen von Allergien unterschieden werden. Bei Allergikern erkennt das Immunsystem die eigentlich ungefährlichen Pollen als Fremdkörper und löst eine Abwehrreaktion aus. Die Folge sind oft Niesreiz, Juckreiz und geschwollene Schleimhäute.

Die größte Gefahr ist jedoch der sogenannte Etagen-Wechsel. Das heißt, dass die Heuschnupfen-Beschwerden vom oberen Rachenraum und der Nase in die Lunge hinab wandern. Aus einem allergischen Schnupfen entsteht ein chronisches Asthma. Wer bereits an schwerem allergischen Asthma leidet, sollte sich laut Professor Frank Riedel zur Corona-Risikogruppe zählen und demnach besonders Vorsicht walten lassen.

Sind Allergiker allgemein anfälliger für andere Krankheiten?

Allergiker sollten aktuell im Allgemeinen vorsichtig sein, weil ihre Schleimhäute gereizt sind und sich hier leichter Bakterien und Viren festsetzen können. "Die Beschäftigung des Körpers mit den Allergenen kann die Abwehr schwächen, so ist man anfälliger für Infekte. Und es kann auch umgekehrt sein: Ist man durch einen Infekt geschwächt, ist man anfälliger für die Entstehung und das Voranschreiten von Allergien", erklärt Professor Frank Riedel, Facharzt für HNO-Heilkunde.

Was kann bei Heuschnupfen helfen?

Gegen Heuschnupfen kann eine spezifische Immuntherapie oder auch Hyposensibilisierung helfen. Dabei werden die Allergene - also die Substanzen auf die der jeweilige Patient allergisch reagiert - zunächst wöchentlich gespritzt bis die maximal verträgliche Dosis erreicht ist. Die bekommt der Patient dann monatlich per Spritze meist drei Jahre lang. Den größten Effekt hat die Therapie beim Allergologen, wenn man bereits in den ersten Jahren nach Beginn der Symptome beginnt - unabhängig vom Alter. Denn die Allergie kann irgendwann im Leben auftreten.

Dauer 4:21 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Leidenszeit für Heuschnupfengeplagte hat begonnen Die Heuschnupfenzeit hat 2020 sehr früh begonnen. Pollen der Frühblüher Erle und Hasel sind schon seit Januar in der Luft, Birkenpollen kommen ab Mitte März dazu. Video herunterladen (10,7 MB | MP4)

Das können Sie bei Heuschnupfen tun

Macht Kortison anfälliger für eine Corona-Infektion?

Bei dieser Frage muss man zwischen der Einnahme von Kortison-Tabletten und lokal wirkenden Kortison-Medikamenten, wie Nasen- oder Asthmasprays, unterscheiden. Wer sein Immunsystem nicht zu sehr schwächen und somit einer Infektion vorbeugen möchte, sollte mit dem Arzt über ein Weglassen der Kortisontabletten sprechen. Es ist sogar möglich, dauerhaft auf neue Therapien mit biotechnologisch hergestellten Medikamenten auszuweichen. Hierbei seien langfristig weniger Nebenwirkungen als bei hochdosierten Kortisontabletten zu erwarten, wie Professor Roland Buhl, Lungen- und Asthmaexperte der Uniklinik Mainz, erklärt.

Als unbedenklich gelten hingegen lokale Kortison-Medikamente wie Sprays zum Inhalieren. Sie enthalten laut Buhl nur minimale Mengen Kortison.