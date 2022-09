Sie wird geliebt, gehasst oder ignoriert: Herbst-Deko. Macht sie eine Wohnung behaglicher oder ist sie unnützes Chichi? Stimmen Sie ab!

Dekorierfreudige Menschen finden in den vier Jahreszeiten jede Menge Inspiration, um ihre Wohnung und den Eingangsbereich zu verzieren. Jetzt aktuell: Blätter in der Farbvielfalt des Indian Summer, Kürbisse in echt oder aus Keramik und allerlei Gebasteltes aus der Natur. Wer selbst keine Ideen hat, findet tausende Inspirationen in Social-Media-Kanälen.

Deko als wohnlicher und persönlicher Touch

Deko zu allen Jahreszeiten und vielen Anlässen mehr soll Wohnungen und Häuser behaglicher machen. Was nicht fehlen darf: Kerzen in Gläsern mit filigranen Motiven. Das flackernde warmweiße Licht verleiht Trockensträußchen und weiteren Deko-Artikeln einen goldenen Schein, und wärmt den Bewohnern das Herz - oder etwa nicht?

IMAGO Bild-Nr.: 0159328087

Wohnpuristen fühlen sich ohne Schnickschnack wohl

Mit Deko-Kleinkram ausstaffierte Räume sind für Menschen, die gerne aufgeräumt und schlicht wohnen, ein Horror. Mit überflüssigen Staubfängern können sie nichts anfangen. Motto: Weniger ist mehr.

Sind Sie eher der puristische Wohntyp oder jemand, der immer wieder gerne Tische, Kommoden oder Fenster umdekoriert? Stimmen Sie jetzt ab!