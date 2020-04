"Angrillen" heißt es diesen Sonntag im "Treffpunkt", denn wenn die Temperaturen langsam steigen, dann sind die Grillfans nicht mehr zu halten. Es raucht überall in den Gärten und auf den Balkonen und längst geht es nicht mehr nur um Rote Wurst und Schweinehals, sondern um Flank-Steaks, Ribs, Porter-Eye und Veggies. Der "Treffpunkt" besucht einen Grillkurs in der höchst gelegenen Grillschule Süddeutschlands in Bolsterlang, stöbert auf der Messe "Rauch und Glut" in Freiburg nach ausgefallenem Grillzubehör und stellt Originale, Typen und Macher aus der Grillszene im Südwesten vor. mehr...