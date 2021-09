Es ist Glühwürmchenzeit - wo kann man sie jetzt sehen?

per Mail teilen

Die Glühwürmchen-Saison hat begonnen! Wo findet man die Leuchtkäfer und wann hat man die besten Chancen, sie zu sehen?

Was genau sind Glühwürmchen eigentlich?

Glühwürmchen sind nicht wirklich Würmchen. Es handelt sich stattdessen um heimische Leuchtkäfer. Allerdings entsprechen nur die Männchen unserer klassischen Vorstellung eines Käfers. Die Weibchen ähneln auch ausgewachsen noch den flügellosen Larven und haben vermutlich daher den Namen Glühwürmchen bekommen.

Insgesamt gibt es bei uns drei Glühwürmchen-Arten: den Kleinen Leuchtkäfer (Lamprohiza splendidula), den Großen Leuchtkäfer (Lampyris noctiluca) und den Kurzflügel-Leuchtkäfer (Phosphaenus hemipterus). Am bekanntesten und auffälligsten sind die Männchen des Kleinen Leuchtkäfers, denn sie sind die einzigen, die als kleine Lichter durch die Gegend schwirren können.

Warum können die Leuchtkäfer leuchten?

Wann und wo kann man nach Glühwürmchen Ausschau halten?

Die besten Chancen Glühwürmchen zu sehen hat man gegen Ende Juni um den Johannistag bis etwa Anfang August.

Die Glühwürmchen-Männer fliegen ab dem Einsetzen der Dämmerung. Mit genügend Glück kann man sich an den schwirrenden Lichtern bis um Mitternacht erfreuen.

Ein Sichelmond geht in der Dämmerung über den Hügeln des Schwarzwalds unter. SWR SWR -

Wer Glühwürmchen in Aktion sehen möchte, sollte einen abendlichen Spaziergang entlang eines Waldrandes oder eines Tümpels machen. Die kleinen Lichtspender lieben Laub, denn darin können sie überwintern. Auch in Wiesen kann man sie finden, vor allem dort, wo es krautige Pflanzen und höhere Gräser gibt. Deswegen kann man die Leuchtkäfer mit etwas Glück auch in Stadtparks oder im heimischen Garten sehen.

Haben Sie einen Geheimtipp, wo man Glühwürmchen sehen kann? Teilen Sie ihn in den Kommentaren am Ende der Seite!

Wie fühlen sich Glühwürmchen in meinem Garten wohl?

Intensive Landwirtschaft und hoher Pestizideinsatz sorgen dafür, dass auch die Glühwürmchen unter dem allgemeinen Insektenschwund leiden. In ihrem Fall sind es vor allem Schneckengifte und gedüngte Kunstwiesen, die Probleme bereiten. Noch schlimmer ist allerdings die zunehmende Lichtverschmutzung. Künstliches Licht kann die Käfer abschrecken, die Paarung behindern oder sogar zur Todesfalle werden.

Möchte man den eigenen Garten für die Leuchtkäfer attraktiver gestalten, empfiehlt es sich, nicht so häufig zu mähen und vor allem zur Glühwürmchenzeit das Gras stehen zu lassen. Außerdem kann man Haufen von kleinen Ästen oder Schnittgut anlegen, da diese insbesondere für die Weibchen interessant sind. Diese nutzen solche Haufen oder andere Erhöhungen, wie Mauern, als Sitzplatz während der Paarungszeit und als Eiablage. Später können dort auch die Larven Unterschlupf finden. Schnecken lieben solche Stellen ebenfalls und stehen bei den Larven ganz oben auf der Speisekarte. Die Glühwürmchen, welche ganze drei Jahre als Larven verbringen, können also auch im eigenen Garten zu hilfreichen Nützlingen werden.

Das magische Leuchten in den Sommernächten ist also nicht der einzige Grund um den eigenen Garten Glühwürmchen-freundlich zu gestalten!

Weitere Tipps, wie Glühwürmchen im eigenen Garten heimisch werden, finden Sie beim NABU des Odenwaldkreises.