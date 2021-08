Immer weniger Banken bieten kostenlose Girokonten an und verstecken die Gebühren an verschiedenen Stellen. Wir verraten Ihnen, was Sie tun können, um Kosten zu vermeiden.

Stiftung Warentest hat den Girokonten-Vergleich gemacht. Ergebnis: Immer weniger Girokonten sind tatsächlich kostenlos. Insgesamt hat Stiftung Warentest nur 14 Angebote gefunden, die gratis und an keine Bedingungen wie einen monatlich eingezahlten Mindestbetrag geknüpft sind. Untersucht wurden 380 Kontomodelle bei 152 Banken und Sparkassen. Diese Gebühren werden erhöht "Generell drehen die Kreditinstitute an verschiedenen Stellschrauben, so dass die Erhöhungen nicht so auffallen." Eine Anhebung der Gebühren bei Überweisungen in Papierform wird tendenziell teurer, dasselbe gilt für Kreditkarten. Allerdings sind die Informationen über solche Gebühren auf den Internetseiten der Institute oftmals sehr versteckt und für Kunden schwer zu finden. Darum erhöhen Banken die Gebühren Seit Jahren drehen Finanzhäuser an der Gebührenschraube – das liegt an den herrschenden Niedrigzinsen, die die Institute unter Druck setzen.

Aufgrund der damit verbundenen Kosten, aber auch der fortschreitenden Digitalisierung schließen zudem immer mehr Bankfilialen. Nach Angaben der Bundesbank sank die Zahl um 9,6 Prozent auf 24.100 Filialen. Das können Sie tun, um nicht in die Gebührenfalle zu tappen: In den Wirtschaftsnews gibt SWR Wirtschafts-Experte Lutz Heyser Tipps, wie man kostenlose Girokonto-Angebote finden kann und was man zu beachten hat. Nehmen Sie Ihre Konotauszüge unter die Lupe und fragen Sie bei Ihrer Bank nach, wenn Ihnen Gebührenabbuchungen auffallen. Außerdem sind Banken dazu verpflichtet, einen kostenlosen "Bankenumzugsservice" anzubieten, sodass Sie – sollten unliebsame Gebühren anfallen – ganz einfach die Bank wechseln können. Besonders Direktbanken bieten noch günstige oder sogar kostenlose Konten an. Sollte Ihre Bank jetzt Gebühren erhöhen, gilt Ihr Nicht-Reagieren auch nicht länger als Zustimmung und Sie können neuen Gebühren widersprechen, sollten Sie Ihnen berechnet werden. Dies gilt auch rückwirkend: Sie können Gebühren zurückfordern, nach erster Einschätzung der Stiftung Warentest bis mindestens zum 1. Januar 2018.