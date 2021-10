Was schenkt man Menschen, die schon alles haben?

per Mail teilen

Jedes Jahr vor Weihnachten stehen viele vor der gleichen Herausforderung: Was soll ich verschenken? Bei einigen, zum Beispiel bei engen Freunden, ist die Antwort auf diese Frage ganz einfach. Andere dagegen sind schwerer zu beschenken. Vor allem diejenigen, die schon alles haben. Was tun?

„Was wünschst du dir zu Weihnachten?“ – „Eigentlich nichts.“ Eine frustrierende Antwort, wenn einem selbst keine Geschenkidee einfällt oder der zu Beschenkende schon alles zu haben scheint. Viele greifen dann auf den altbewährten und auch etwas einfallslosen Gutschein zurück. Aber gerade Einladungen zum Essen gehen oder handgeschriebene Gutscheine für Mama und Papa werden meist doch nicht eingelöst. Ein weiterer Klassiker, über den sich nur wenige freuen: Socken …

Welche Regeln Sie beachten sollten, damit das Geschenk nicht zum Fettnäpfchen wird, sehen Sie in folgendem Video:

Gute Idee, schlechte Umsetzung

Die Idee gemeinsame Zeit oder Freizeit zu verschenken, ist eigentlich nicht schlecht. Wenn der Familienausflug, die Weinverkostung oder der Wellnesstag nie stattfindet, dann war zwar die Geste nett, mehr aber auch nicht. Besser man schreibt gleich einen Termin mit auf die Karte oder kauft zum Beispiel Konzertkarten für einen bestimmten Abend. Damit der Termin passt, können Familienmitglieder eingeweiht werden oder man fragt selbst an: „Wann hast du denn nach Weihnachten mal wieder Zeit?“, ohne dabei zu viel zu verraten. So nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass der Gutschein eingelöst wird, deutlich zu.

Eine andere Möglichkeit ist das gemeinsame Einkaufen vor Weihnachten. Wer beim Bummeln durch die Stadt zum aufmerksamen Beobachter wird, hat anschließend vielleicht die eine oder andere gute Idee parat. Oder man entscheidet bewusst, das Geschenk zusammen auszusuchen. Da in der Weihnachtszeit immer viele Termine anstehen, können Geschenke auch beim gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch gekauft werden, denn dort geht man ja sowieso hin.

Auf dem Weihnachtsmarkt kann man mit Freunden und Familie gemeinsam Geschenke kaufen, wie hier in Heidelberg. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Bildagentur-online

Dieses Jahr schenken wir uns nichts oder vielleicht doch eine Ziege?

Ein guter Vorsatz im Freundeskreis oder in der Familie ist, sich nichts zu schenken. Damit das funktioniert, müssen alle mitziehen. In der Realität sieht das häufig anders aus, denn eine Kleinigkeit geht trotzdem, oder? – Eigentlich nicht, sonst geht die Suche nach dem Geschenk von vorne los.

Oder einfach mal etwas ganz anderes verschenken, zum Beispiel die „Superkraft Milch“ oder eine coole Sau. Organisationen wie Oxfam oder World Vision bieten an Ziegen, Schweine, sauberes Wasser oder Schulbildung zu verschenken. Die Geschenke kommen dann Menschen in Entwicklungsländer zugute. Die Grußkarte oder Urkunde für Ihre Liebsten kann einfach in einem schönen Briefumschlag überreicht werden.

Tiere zu Weihnachten sind eigentlich ein No-Go. Dieses Geschenk ist allerdings für einen guten Zweck. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Arco Images GmbH

Hier kommen weitere Geschenkideen aus unserer Redaktion:

Jeden Monat bekommt die/der Beschenkte einen Blumenstrauß oder ein Blumengesteck vom lokalen Gärtner.

Besonders für Familie und Freunde ist ein Fotobuch eine tolle Erinnerung an schöne Momente. Ein Fotokalender kann zudem noch praktisch genutzt werden.

Oder wie wäre es mit einem Zeitschriftenabonnement? Bei der großen Auswahl an Zeitschriften ist für jedes Interesse etwas dabei. Für kleines Geld kann meist auch ein Probeabo abgeschlossen werden.

Essen geht immer! Natürlich selbstgemacht, zum Beispiel Pesto, gebrannte Mandeln oder Marmelade.

Jetzt sind Sie gefragt!

Welche Geschenkideen haben wir vergessen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge gerne unten in die Kommentare.