Eine ZDF-Satiresendung sorgt mit einer Fotomontage für Verärgerung: Sie zeigt einen Heilbronner Polizisten. Wie einfach und schnell heute Fotos verändert werden können, erläutert eine SWR-Grafikerin.

Die ZDF-Satiresendung „Heute-Show“ hat ein Foto verwendet, das den Sprecher der Heilbronner Polizei ursprünglich bei der Vorstellung so genannter Spuckschutzhauben für Polizisten zeigt. In einer Fotomontage wurde die ursprüngliche Aufnahme so verändert, dass der Polizist einer Frau einen Joint anzündet.

Wie betrachtet eine Expertin so eine Fotomontage und was ist mit digitaler Bildbearbeitung heute alles möglich? Das haben wir SWR-Grafikerin Katharina Reusch gefragt:

SWR.de: Aus Sicht einer Expertin: Ist diese Fotomontage handwerklich „gut“ gemacht oder kann ein Laie erkennen, dass das Originalbild verändert wurde?

Katharina Reusch: Der Unterarm des Beamten ist beim Einmontieren der Hand mit dem Feuerzeug stark verkürzt worden und wirkt damit eigentlich ganz unnatürlich. Für den Laien ist meiner Meinung nach trotzdem nicht zu erkennen, dass es sich hier um eine Bildmontage handelt.

Auf der Fotomontage ist der Unterarm stark verkürzt, meint die Expertin. ZDF Heute-Show/ Screenshot

Wie ist Ihr Eindruck oder Gefühl als Grafikerin, wenn Sie so ein umstrittenes Beispiel einer Fotomontage anschauen wie im aktuellen Fall?

Wäre die Montage „schlampiger“ gemacht, also mit einer optischen Soll-Bruchstelle auf den ersten Blick als solche zu erkennen, fände ich sie vermutlich lustig und würde denken: Da hat der Kollege oder die Kollegin beim Basteln sicher Spaß gehabt. Aber wichtig ist in diesem Fall der Kontext: Für uns als Profis ist es entscheidend, in welchem Zusammenhang ein Bild verwendet wird, und welche Funktion es damit hat. Im nachrichtlichen Kontext ist jeder Eingriff in das Ursprungsbild ein absolutes No-Go.

Bernd Wolf aus der SWR-Redaktion Recht meint zu dem Fall, dass die Gerichte in Deutschland zu Persönlichkeitsrechten sehr unterschiedlich entscheiden würden:

Dauer 1:06 min „Satire darf nicht alles“ Bernd Wolf aus der SWR-Redaktion Recht mit einer Einschätzung der rechtlichen Lage in dem Fall eines stark veränderten Fotos für die ZDF-Satiresendung "Heute-Show": Es zeigt einen Heilbronner Polizisten, wie er einer Frau einen Joint anzündet.

Kann man Fotos von Menschen so gut verändern, dass man sie für echt hält und selbst Profis nur schwer erkennen, dass sie bearbeitet wurden?

Katharina Reusch: Ja, unbedingt. Die modernen Bildbearbeitungsprogramme bieten eine große Anzahl von Möglichkeiten, Originalmaterial so zu verändern, dass auch den Profis – zumindest auf den ersten Blick – keine Zweifel kommen.

SWR-Grafikerin Katharina Reusch an ihrem Computer SWR

Wie aufwändig ist so etwas?

Mit den entsprechenden Werkzeugen, die heute vollkommen unkompliziert zum Beispiel auch am Smartphone zum Einsatz kommen, ist oft schon mit einem einzigen Klick eine komplette Veränderung des Bildmotivs möglich.

Der Aufwand, der für eine solche Manipulation betrieben werden muss, hängt aber natürlich davon ab, welchen „Qualitätsanspruch“ man anlegt und in welcher Größe oder Auflösung das Ergebnis ausgespielt wird.

Was glauben Sie: Werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass es zum Beispiel auf Social Media-Plattformen überwiegend bearbeitete, also künstliche Bilder gibt?

Ich gehe davon aus, dass durch die Flut manipulierter Bilder, der wir tagtäglich alle ausgesetzt sind, mittelfristig wieder eine große Sehnsucht nach „echtem“, unverändertem dokumentarischen Bildmaterial entstehen wird.

Die Wertschätzung, die Fotografen wie beispielsweise Sebastião Salgado erfahren, der mit einer großen Lauterkeit Menschen und Natur fotografiert, ist für mich ein Hinweis, darauf, dass wir uns eigentlich dafür interessieren, wie die Welt wirklich aussieht.

Beispiel für eine Fotomontage, die eher als „Fake“ auffällt: Ein Wellensittich mit Tigerkopf SarahRichterArt/Pixabay

Wie oft begegnen uns im Alltag Fotomontagen – meist ohne, dass wir es merken – und in welchen Bereichen?

Selbstverständlich begegnen uns in der Werbung unentwegt „geschönte“ Motive: faltenfreie Gesichter, Menschen mit veränderten Körperkonturen, Bilder von Lebensmitteln in Farben, deren Sättigungsgrad nachträglich erhöht wurde, um sie appetitlicher erscheinen zu lassen. Es gibt aber auch Bilder, aus denen störende Elemente entfernt wurden, wie zum Beispiel Stadtansichten oder Sehenswürdigkeiten ohne Kräne oder andere Hinweise auf Bauarbeiten.

Was lässt sich denn an einem „gewöhnlichen“ Foto einer Person heutzutage alles retuschieren bzw. so verändern, dass es schon nicht mehr der realen Person entspricht?

Ausnahmslos alles, würde ich sagen. Von der Hautbeschaffenheit über die Haarfarbe bis zu den Größenverhältnissen der Details eines Gesichtes: vergrößerte Augen, eine schmalere Nase, kleinere Ohren etc. Auf alle Fälle sind die Möglichkeiten weit größer als bei einer realen Schönheitsoperation und noch dazu vollkommen schmerzfrei!