Außergewöhnliche Musik-Festivals im Südwesten

Pferdefest, Moosenmättle - noch nie gehört? Wir haben eine Auswahl an besonderen Musik-Festivals im August in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für Sie zusammengestellt.

Klar, die großen Open-Air-Veranstaltungen wie Rock am Ring, Southside oder Nature One sind Highlights der Festival-Saison. Doch auch die weniger bekannten Festivals bieten gute Musik und punkten häufig mit zusätzlichen Angeboten, tollem Ambiente und besonderem Flair.

Pferdefestival in Piesport

Wer beim Pferdefestival in Piesport an der Mosel an Countrymusik und Rodeo denkt, ist auf dem Holzweg. Insider vergleichen es gerne mit dem Burning Man Festival in den USA. Flippig, bunt, außergewöhnlich. Vom 9. bis 11. August tanzen die Festivalbesucher in schrillen Outfits im Moseltal zur Musik - von Rap, Rock über House, Elektro und Funk.

Altburgfestival in Bundenbach

In eine andere Welt können auch die Besucher des Altburgfestivals in Bundenbach im Hunsrück eintauchen. Das Folk-Festival vor der Kulisse der historischen Keltensiedlung "Altburg" bietet an drei Tagen, vom 16. bis 18. August, abwechslungsreiche Folk-Musik und einen Keltenmarkt mit umfangreichem Familienprogramm.

Vom 16. bis 18. August bieten wir wieder ein mitreißendes Programm:



8 hervorragende Bands – von Irish-Folk über Folk-Rock und Folk-Metal bis hin zu Irish-Folk-Punk, von mittelalterlicher Tanzmusik bis zur Musik der keltischen Bretagne – da ist für jeden etwas dabei.



Ca. 40 ausgewählte historische Marktstände sowie Vorführungen alter Handwerke und keltischen Lebens auf dem Museumsgelände sorgen für buntes Markttreiben.



Nachmittags wird ein umfangreiches Kinderprogramm geboten und bei Einbruch der Dunkelheit begeistert unsere große Feuershow.



Das alles in der ganz besonderen Kulisse der historischen Keltensiedlung "Altburg", wohl einem der schönsten Plätze für ein Folk-Festival mit Mittelaltermarkt.

Römersee Open Air in Bad Rappenau

Am 16. und 17. August gibt es zwei Tage Freilufterlebnis beim Römersee Open Air in Bad Rappenau bei Heilbronn. Der Römersee Kulturverein e. V. hat ein besonderes Konzept etabliert. Das Open Air bietet regionalen Künstlern unterschiedlichster Musikgenres eine Bühne. Erstmals wird es auch Römersee-Spiele für Kinder geben.

Ein vielfältiges Angebot bietet Raum für kulturellen Austausch. Weltoffenheit und Toleranz stehen im Mittelpunkt. Und das kommt an: Bereits zum 35. Mal findet das Festival rund um die römische „Villa Rustica“ statt.

„Eintritt frei – Zelten frei – Gedanken frei“ lautet das Motto des Römersee Open Airs

Moosenmättle Open Air in der Ortenau

Das Moosenmättle Open Air am 3. August ist „das Musikfestival in der Ortenau mit abwechslungsreichem Bühnenprogramm, Lagerfeuer-Stimmung und Schwarzwald-Idyll.“

Seit 1983 ziehen Rockmusik und das besondere Festivalgelände die Fans an. Das auf 800 Metern gelegene Hochplateau ist ansonsten Treffpunkt für Wanderer und ein beliebtes Ausflugsziel. Für einen Abend übernehmen die Feierwütigen das Kommando und sorgen für ein ganz besonderes Flair.

Kessel-Festival in Stuttgart

Neu hingegen im Festival-Kalender steht seit 2019 das Kessel-Festival in Stuttgart. Hier verbinden die Veranstalter Musik und Sport. Neben dem Programm auf der Bühne können die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei Trend- und Funsportarten ausprobieren.

Zum Auftakt im Juni auf dem Cannstatter Wasen kamen 10.000 Besucher. Wer es verpasst hat, kann sich hier einen Eindruck verschaffen und für nächstes Jahr planen.

Festival-Empfehlungen: Sagen Sie uns Ihre Meinung

Haben Sie noch weitere Empfehlungen und Anregungen für Festivals im Südwesten? Was sind Ihre Festival-Highlights? Welches außergewöhnliche Festival sollte Ihrer Meinung nach mit auf die Liste?

Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren!