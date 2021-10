Besondere exotische Früchte

Gerade im Winter greift man gerne mal zu exotischen Früchten. Keine Hemmungen auch bei solchen, die eher unbekannt sind. Gleich wissen Sie, wie Granatapfel oder Rambutan schmecken und essfertig zubereitet werden.

Wer gerne mal neues Obst aus sonnigen Ländern ausprobiert, hat in Deutschland inzwischen eine große Auswahl: nicht nur in Geschäften für Spezialitäten, sondern auch in Supermärkten und Discountern.

Ananas, Avocado, Banane, Papaya und Kokosnuss oft zu finden

An viele Exoten haben wir uns schon so sehr gewöhnt, dass sie oft gar nicht mehr so exotisch erscheinen: Ananas und Banane zählen zu den weltweit am meisten gehandelten Früchten. Kiwi, Mango oder Papaya und auch Kokosnüsse liegen wie selbstverständlich in der Obstauslage neben Äpfeln und Birnen - und auch die Avocado, die botanisch Obst ist, nämlich eine Beere.

Vitamine tanken durch Obst dpa Bildfunk Picture Alliance

Neue Früchte entdecken: Karambole, Kumquat, Cherimoya und Sharonfrucht

Neben bekannten Exoten findet man aber auch seltsame kleine, strubbelige Früchtchen oder große gelbe, die aber keine Honigmelone sind. Es gibt viele Früchte zu entdecken in unserer Bildergalerie:

Exotische Früchte als etwas Besonderes genießen und selten essen

Andersartige, exotische Obstsorten erweitern den kulinarischen Horizont. Sie haben aber auch einige Nachteile, weswegen man sie sich nur ab und zu gönnen sollte:

Weiter Transport per Flugzeug oder Schiff.

Niedrige Preise für Exotenfrüchte oft auf Kosten der Beschäftigten in den Plantagen: Niedriglöhne, Ausbeutung.

Oft werden sie in Monokulturen produziert und mit starkem Pestizideinsatz oder hohem Wasserverbrauch: Für den Anbau von zwei Avocados werden bis zu 1.000 Liter Wasser verbraucht.

Südfrüchte gehen oft unreif auf die lange Reise

Oft werden Früchte wegen des langen Transportwegs unreif gepflückt. Manche Obstsorten können nachreifen – auch mit Ethylen wird nachgeholfen. SWR-Fachredakteurin Sabine Schütze erläutert: „Es ist immer so, dass eine vollreife Frucht mehr Vitamine und mehr Mineralstoffe hat.“ Daher sollten Südfrüchte nicht zu früh geerntet werden – das sei auch bei Ananas ein Problem, da sie sehr schlecht nachrreife.



In exotischen Früchten stecken zwar jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Die bekommt man aber genauso ausreichend durch heimisches Obst oder, gerade im Winter, auch durch Gemüse. Es ist aber vielleicht verlockender eine süße, karotinreiche Mango zu essen als Karotten zu knabbern.