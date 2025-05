Einsamkeit ist ein schwieriger Zustand, und es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese Phase nicht für immer bleiben muss. Klingt gut, aber was hilft wirklich, und wie kommt man raus aus der Situation?

Tipps gegen Einsamkeit im Internet – doch was hilft wirklich?

"Fragen Sie im Supermarkt eine fremde Person, wo Sie die Butter finden", ist nur einer der Ratschläge, auf die man im Internet stößt. Auch eine Liste mit den eigenen Stärken anzulegen, wird empfohlen. Aber wo fängt man an, wenn einen die Einsamkeit zu erdrücken droht?

Einsamkeit überwinden: Wo finde ich echte Hilfe und passende Angebote?

Das Kompetenznetz Einsamkeit (KNE) schreibt dazu auf seiner Website "Es gibt nicht die eine Antwort zur Linderung eines subjektiven Leidens. Denn Einsamkeit ist so vielseitig, wie die Menschen, die sie verspüren ..." Das Projekt KNE forscht zum Thema Einsamkeit, aber bietet auch ganz konkrete Hilfe an.

Angebote bei Einsamkeit

Hilfsangebote wie die "Nummer gegen Kummer ", aber auch Projekte wie Start with a friend kommen hier zusammen. Auf einer Angebotslandkarte kann man zudem gezielt nach Angeboten in der eigenen Stadt oder Region suchen.

Am 26. Mai 2025 veranstaltet das KNE in Kooperation mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Konferenz „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ in Berlin.

Schnelle Hilfe bei Einsamkeit: Welche Unterstützung passt zu welcher Lebenslage?

Wir haben uns unter den Hilf- und Beratungsangeboten umgeschaut und ein paar der Angebote mit der jeweiligen Zielgruppen, Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszeiten zusammengestellt.

1. TelefonSeelsorge: Rund-um-die-Uhr-Hilfe bei Einsamkeit – anonym und kostenlos

Das Angebot der TelefonSeelsorge Deutschland ist kostenlos, anonym und jeden Tag rund um die Uhr erreichbar: Unter den Telefonnumern 0800/1110111 / 0800/1110222 / 116123 oder online in einem Chat oder per Mail.

2. Nummer gegen Kummer: Anonyme Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern

Die Nummer gegen Kummer richtet sich an Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Bezugspersonen, die sich kostenlos und anonym beraten lassen möchten. Der Kinder- und Jugendtelefon ist unter der 116 111 zu erreichen, das Elterntelefon unter der 0800 111 0550. Die Nummer gegen Kummer ist montags bis samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr am Telefon zu erreichen. Es gibt zudem eine Online-Beratung .

3. Krisenchat: Soforthilfe bei Einsamkeit für junge Menschen unter 25

"Brauchst du sofort Hilfe? Oder Rat aus der Oase?" steht auf der Startseite von krisenchat.de . Das Angebot bietet kostenfreie Beratung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren via Chat an - täglich und rund um die Uhr ohne Anmeldung und Registrierung. Dabei richtet sich das krisenchat-Angebot an alle, die nicht wissen an wen sie sich wenden sollen, bisher keine Hilfe gesucht haben und sich noch nie mit ihren Ängsten, Problemen und Sorgen an jemanden gewandt haben.

4. Nightline: Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende in Krisensituationen

Die Nightline ist ein Zuhör- und Informationstelefon von Studierenden für Studierende. Nightlines gibt es in verschiedenen Städten und sie bieten die Möglichkeit, über Dinge zu reden, mit denen man sich gerade beschäftigt. Im Südwesten gibt es Nightlines in Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz und Tübingen. Die Gesprächspartner*innen stehen per Telefon, E-Mail oder Chat zur Verfügung.

Das ist nur eine kleine Auswahl. Es gibt noch viele weitere Hilfs- und Beratungsangebote, auf die wir euch im Laufe des Projekts aufmerksam machen werden.