Wer erkältet ist und nicht arbeiten kann, darf sich nun telefonisch krankschreiben lassen. Diese Ausnahmeregelung wurde wegen der Belastung von Ärzten durch das Coronavirus getroffen und gilt nur für einige Zeit.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) haben sich am Montag auf diese Vereinfachung der Krankmeldung geeinigt.

Leichte Erkrankung der oberen Atemwege - kein Verdacht auf Coronavirus

Die Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen, gilt nur für Patienten, die leicht an den oberen Atemwegen erkrankt sind. Und sie gilt vorerst nur vier Wochen, also bis zum 9. April. Die oberen Atemwege sind Nase, Mund und Rachen. Es geht also um Erkältungen und keinesfalls um schwere Symptome oder gar Verdacht auf Coronavirus.

Das Coronavirus kann eine Erkrankung der unteren Atemwege, also auch der Lunge auslösen. Sie nennt sich Covid-19. Wer Anzeichen für eine Ansteckung mit dem Coronavirus spürt, sollte seine Hausarztpraxis anrufen und das weitere Vorgehen abklären.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung - „pragmatische Lösungen“ nötig

Eine Krankschreibung bei Erkältung nur per Telefon und ohne Krankenversicherungskarte? Der Pressesprecher des GKV-Spitzenverbandes, Florian Lanz, spricht im Gespräch mit dem SWR davon, dass nun „pragmatische Lösungen“ von allen Beteiligten gefordert seien. Eine Arztpraxis könne die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Post schicken. Krankenversichertenkarten könnten auch später nachgereicht werden.