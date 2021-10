Eisige Abkühlung für heiße Tage

per Mail teilen

Wenn es heiß ist, tut eine Abkühlung immer gut. Da kommt einem vor allem Eiscreme, ob vom Profi oder selbstgemacht, in den Sinn. Bei uns finden Sie alles rund ums Thema Eis.

Unser Sommerheld: Der Eismann

Er ist unser Sommerheld: der Eismann. Wenn Eltern nach ihren Kindern rufen, lassen sich diese meist Zeit. Doch wenn der Eismann klingelt und ruft, kommen sofort aus allen Richtungen Kinder angelaufen, manche rennen sogar.

Egal, ob als mobiler Eismann oder als Verkäuferin und Verkäufer in der Eisdiele. Sie versüßen uns den Sommer. Gianni Toldo aus Kirn hat für seine köstlichen Eiskreationen bereits mehrere Preise abgeräumt, unter anderem als „Bester Eismacher Deutschlands“.

Woran erkennt man ein gutes Eis?

„Eis vom Profi - das ist immer gut", könnte man meinen. Doch auch hier gibt es gravierende Unterschiede. Wenn das Eis glänzt oder eine besonders knalllige Farbe hat, sollte das stutzig machen. Eis-Fachleute sind überzeugt, dass man gutes Handwerk am Geschmack und Schmelzverhalten im Mund erkennen kann.



Eiscreme-Rezepte zum Selbermachen

Einfach zum Eismann gehen oder im Supermarkt kaufen: Das kann ja jeder! Wer aus der Masse herausstechen und selbst kreativ werden möchte, für den haben wir einige Rezepte, um Eis selbst zu machen.

Das richtige Werkzeug für Hobby-Eismacher

Nichts geht über die Wahl des richtigen Werkzeugs. Wer sein Eis zu Hause selbst machen möchte, kann für diesen Zweck seit einigen Jahren relativ preisgünstige Eismaschinen kaufen. Die Redaktion der SWR Sendung „Kaffee oder Tee“ erklärt, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Der neueste Hit: Cookie Dough Eis

Cookies und Eis, das geht nicht? Doch! Das Cookie Dough Eis kommt aus den USA und hat auch hierzulande viele Fans. Dementsprechend sind viele Hersteller auf den Zug aufgesprungen und das Angebot an verschiedenen Cookie Dough Eissorten ist groß. Tester verraten in der Sendung „ARD Buffet“, welches am besten schmeckt.

Der Klassiker: Das Spaghetti-Eis

Wenn wir schon den Newcomer der Eisgerichte erwähnen, dann darf auch der absolute Klassiker nicht fehlen. Übrigens, das Spaghetti-Eis wurde vor über 50 Jahren in Mannheim erfunden.