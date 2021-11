10 außergewöhnliche Hobbies der Menschen im Südwesten

Wir alle haben etwas, das uns begeistert. Doch wie verrückt die Aktivitäten sind, mit denen Ihre Mitmenschen sich die Zeit vertreiben, wird Sie überraschen! Wir stellen Ihnen die einzigartigen Hobbies und Leidenschaften der Menschen im Südwesten vor.

1. Angst und Zweifel im Ring zerboxen

Das Boxen als Leistungssport hilft Asya, sich ihren täglichen Herausforderungen zu stellen. Vor etwa drei Jahren tauschte sie das Schwimmbecken gegen den Boxring. Was sie dabei motiviert, erzählt sie hier:

2. WOW für Alte?

Was nach unvereinbaren Gegensätzen klingt, bringt Rentner Kurt zusammen. Der 65-Jährige findet im Online-Videospiel "World of Warcraft" das wieder, was er in seiner Zeit als Rentner vermisst hat. Durch die Gründung einer "WOW-Gilde" für Menschen über 40 schafft er eine Gemeinschaft, die sich sowohl im Online-Gaming als auch im "Real Life" unterstützt.

3. Wanderreiten in die Heimat

Regine trat gemeinsam mit ihrem Pferd Jair die Reise vom Westerwald in ihre alte Heimatstadt Stuttgart an. Auf dem Weg lernte sie viele Menschen kennen – und wurde mit ihrem Pferd ein eingespieltes Team.

4. Nischensport für LKW-Fans

Steffi ist Truckracerin. Sie wechselte vor 10 Jahren vom normalen Motorsport in die Trucker-Nische und ist mit Leib und Seele dabei. Viele ihrer Fans sind selbst LKW-Fahrer und verfolgen mit Spannung ihre Rennen. Dass Steffi im Gegensatz zu ihren Fans keinen LKW-Führerschein hat, stört hierbei nicht im Geringsten.

5. Einfach anhalten: mit dem Fahrradschlafwagen

Patrick besitzt einen selbst gebauten Fahrradschlafwagen. Mit diesem erkundet er seine Heimat in der Pfalz und übernachtet an den schönsten Orten, die er findet. Sein ungewöhnliches Hobby bietet Gesprächsstoff in der Region, sodass Patrick schon eine kleine lokale Berühmtheit ist.

6. Sie spricht mit gespaltener Zunge

Lilith liebt "Body Modifications" – also Piercings, Ohrringe und andere Arten, ihren Körper auf besondere Art zu verändern und zu verschönern. Kritik wischt sie dabei mit einem Lächeln beiseite. Mit ihren mittlerweile 24 Piercings, den Vampirzähnen und ihrer gespaltenen Zunge fehlt nun noch eine besondere Modifikation auf ihrer Liste: Elfenohren!

7. Klettern als Lebenseinstellung

Jens ist langjähriger Kletterer und leitet eine Kletterschule. Er sieht in dem Sport nicht nur die körperliche Betätigung und findet: Ein Outdoor-Klettererlebnis kann den Menschen helfen, über sich selbst hinaus zu wachsen und eine wichtige Lektion für's Leben zu lernen.

8. Mit Musik das Gemeinschaftsgefühl wiederentdecken

Jacob ist Straßenmusiker und lebt in einer Bauwagensiedlung in Mainz. Mit seiner ungewöhnlichen Lebensart und der Straßenmusik will er anderen Menschen Kraft geben. Auch er selbst verdient durch seine Auftritte nicht nur Geld, sondern holt sich damit seine tägliche Portion Endorphine.

9. Mit Holzhacken die Wut wegblasen

Alrun braucht kein Fitnessstudio – die Westerwälderin kam über Umwege zum Sportholzfällen und ist bis heute mit Leidenschaft und Kampfgeist dabei. Ihre Disziplinen heißen "Stock Saw" (Motorsäge), "Single Buck" (2-Meter-Handsäge) und "Underhand Chop" (Axt).

10. Zuletzt ein Rätsel

Nun sind Sie dran! Können Sie entschlüsseln, welche Leidenschaft Johanna antreibt? Wir geben Ihnen einen Tipp: Ihr Körpergewicht spielt dafür eine große Rolle.

Das waren unsere Top 10 verrücktesten Hobbies der Menschen im Südwesten

Vielleicht war ja eine Inspiration für Sie dabei! Haben Sie vor, ein neues Hobby anzufangen? Oder haben auch Sie ein ungewöhnliches Hobby, an dem Sie die anderen Nutzerinnen und Nutzer teilhaben lassen wollen? Dann schreiben Sie uns gerne einen Kommentar!