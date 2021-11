per Mail teilen

Aktuell haben Kohl, Kürbis, Pilze, Äpfel und Birnen Saison. Sie sind günstig und lassen sich durch Fermentieren und Einmachen haltbar machen. Das ist gar nicht so schwer.

Fermentieren liegt gerade im Trend. Dabei wandeln Bakterien in geeigneten Lebensmitteln Kohlenhydrate in Milchsäure um. So können Keime nicht überleben und Gemüse und Obst verderben nicht. Durch Fermentation lassen sich auch leckere und gesunde Getränke zaubern, zum Beispiel eine Limo aus Wasserkefir.

Kimchi, Kohl und Kürbis - mehr Rezepte

Besonders gut eignen sich Wurzelgemüse, wie Karotten oder Sellerie, und jetzt im Herbst vor allem Kohlsorten oder Kürbis. Der Kohl-Klassiker ist Kimchi aus Korea. Mein Tipp: Kürbis-Salat oder eine exotische Variante vom Rotkohl.

Biergelee statt Marmelade

Zum Einkochen brauchen Sie nicht viele Utensilien. Jetzt im Herbst eignen sich vor allem Äpfel, Birnen oder Quitten hervorragend zum Einmachen. Jeder kennt klassische Marmeladen oder Gelees - Probieren Sie stattdessen doch das duftende Biergelee mit Vanille.

Einmach-Rezepte für Fleisch, Obst und Gemüse

Wildfleisch ist nicht nur gesund und nachhaltig, sondern eignet sich auch gut zum Einmachen, zum Beispiel als Wildschweinbraten im Glas. Gute Idee für übrig gebliebenes Fallobst: ein haltbarer Streuobstkuchen. Wem Apfel-Marmelade zu langweilig ist, kann sie mit Zucchini kombinieren. Klingt komisch - schmeckt aber himmlisch!

Übrigens: Schon in den 1960er Jahren war das Einkochen im Trend. In der Saarländischen Abendschau vom 30.08.1963 erzählen Marktbesucherinnen und Standbetreiberinnen auf dem Wochenmarkt in Saarbrücken, warum sich das Einkochen gerade lohnt.

ARD Retro: Einkochen wieder in Mode im Jahr 1963