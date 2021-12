Diese Tiere haben den Südwesten 2021 zum Lachen gebracht

Das Jahr 2021 hatte allerhand Merkwürdigkeiten zu bieten – nicht zuletzt von unseren tierischen Freunden! Wir haben Geschichten gesammelt, die lustig und zugleich faszinierend sind.

Aufgebrachter Schwan in Singen attackiert Autos

Ende Februar musste die Singener Polizei wegen eines Schwans gerufen werden. Der hatte sein Revier verteidigen wollen – gegen sein eigenes Spiegelbild, das er in einigen Autos sah. Die Fahrzeuge wurden zwar nicht beschädigt, aber waren nach den Attacken recht verschmutzt. Den Schwan musste schließlich die Tierrettung einfangen – jegliche Platzverweise der Polizei ließen ihn kalt.

Doppelköpfige Schlange in Villingen-Schwenningen geboren

Nein, es ist kein Mythos und keine Sagengestalt, sondern Realität: In Villingen-Schwenningen wurde eine Boa Constrictor mit zwei Köpfen geboren – eine echte Seltenheit! Ihr Züchter Stefan Broghammer ist auf diese Laune der Natur unglaublich stolz, wollte den beiden Schlangenköpfen auch die Namen „Rocky" und „Bal-Boa" geben. Im Internet wurde für andere Namen abgestimmt: „Chuck" und „Norris". In freier Natur würde die Boa vermutlich nicht lange überleben, aber im Terrarium ist sie erstmal sicher – wenn sie sich beim Füttern vor lauter Neid nicht wortwörtlich ins eigene Fleisch beißt.

Primat büxt aus dem Tierpark aus und macht Rockenhausen unsicher

Gut einen Monat war der kleine Affe aus dem Rockenhausener Tierpark auf der Flucht und alle Einfangversuche vergeblich. Bis er auf dem Balkon der Familie Schulze auftauchte – ganze neun Kilometer von seinem eigentlichen Heim entfernt! Mit ausgelegten Bananen konnten die Schulzes ihn so lange bei Laune halten, bis es den Mitarbeiter*innen des Tierparks gelang, den Affen wieder einzufangen. Ganz umsonst war sein Ausflug nicht: Die zehnjährigen Tochter der Familie Schulz taufte den Affen auf den Namen „Udo" und versorgte ihn mit Bananen.

Eine Brücke für Eichhörnchen

Verkehrssicherheit auch für Nager – das wurde jetzt im Trierer Stadtteil Marienhof umgesetzt. Durch die Brücke aus Seil gehören überfahrene Eichhörnchen nun der Vergangenheit an. Initiiert wurde das Projekt durch Kindergärtnerin Petra Lieser, die nun auch noch ein Ehrenamt übernommen hat: Damit die kleinen Nager die Brücke auch nutzen, füllt sie jeden Tag die Futterstellen an der Eichhörnchenbrücke.

Tierischer Einbrecher in Otterbacher Arztpraxis

In Otterbach fasste die Polizei einen ungewöhnlichen Eindringling: Ein junger Rehbock war, vermutlich von einem Auto aufgeschreckt, in eine Arztpraxis geflüchtet und hatte sich in den hinteren Räumen versteckt. Die Polizei und die Wildtierhilfe Kaiserslautern konnte das Tier unverletzt aus den Räumen bringen und setzten es am Ortsausgang aus. Kinder haben den Rehbock „Hansi" getauft, der in Otterbach schon vor seinen kriminellen Aktivitäten bekannt war.

Lama statt Kamel, Eifel statt Oman

Wenn der normale Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann, dann sattelt man eben um: Das dachte sich Julietta Baums, die normalerweise Reisen in den Oman und andere islamische Länder organisiert. Gemeinsam mit ihrer Tochter Sharifah hat sie sich bei einem französischen Züchter einige Lamas ausgesucht und sie in die Schönecker Schweiz gebracht: Das größte Naturschutzgebiet im Eifelkreis. Sie organisiert nun Trackingtouren durch dieses Gebiet – mit Lamas als Begleitung.

Hund Joko darf nicht mehr auf dem Gehweg liegen

Ungewöhnliche und eher zweifelhafte „Straßensperre" in Mannheim: Seit Jahren lag der Hund Joko vor der Galerie seiner Besitzerin. Nachbar*innen, Kund*innen und Passant*innen besuchten den Rüden an seinem gewohnten Platz. Frauchen Deborah Musso bezeichnet ihn sogar als kleinen Sozialarbeiter des Viertels. Doch das ist nun vorbei, denn das Ordnungsamt sah einen Verstoß in Jokos Platzwahl. Schließlich versperre der Hund die Straße. Joko sitzt nun in der Galerie seiner Besitzerin und kann nur noch durch das Schaufenster seinen Stammplatz im Blick behalten.

Vorsicht, Mops am Steuer!

In Herschberg bemerkte ein Anwohner ungewöhnliches: In einem Auto sprang ein Mops herum – und schaltete alle Lichter des Fahrzeugs ein! Die Polizei Pirmasens ermittelte daraufhin die Halterin des Mopses und riet davon ab, dem Hund auch noch das Fahren beizubringen.

