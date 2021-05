per Mail teilen

Auf die Plätze, fertig, campt! Das Campen boomt und die Campingplätze sind wieder gefüllt mit Wohnmobilen. Wir liefern Ihnen Tipps für Ihren Einstieg ins Campen.

Campen mit dem Wohnmobil

Nachdem an vielen Orten das Campen wieder zugelassen wurde, kann das große Planen beginnen: Wo campe ich? Und mit was? Bisher ist nur autarkes, kontaktarmes Campen erlaubt - und da bietet sich das Wohnmobil an. Doch da stellt sich schon die nächste Frage: erst einmal mieten, oder direkt kaufen? Darauf hat Thomas Link aus der SWR Wirtschaftsredaktion Antworten, denn er ist selbst seit Jahren begeisterter Camper:

Besonders kochen - auch beim Campen

Auf dem Campingplatz wird es schnell mal international, auch was die Kulinarik angeht. Die Rezeptsucherin bereitet einen polnischen Kartoffel- und niederländischen Rote-Beete-Salat zu, und dazu gibt es ganz klassisch Würstchen vom Grill.

Campen einmal anders

Campen bei jedem Wetter - was erst einmal ungemütlich klingt, kann im Schwarzwald bald nicht nur bequem, sondern außergewöhnlich werden: In Triberg entsteht in einer ehemaligen Metallwarenfabrik ein Indoor-Campingplatz. Der lockt nicht nur mit Wetterbeständigkeit, sondern auch mit vielen, besonderen Wohnwägen und Schlafmöglichkeiten.

Für immer Campen - für immer Freiheit

Eigentlich wollten Thomas Reule und Conny Haufe schon vor mehr als einem Jahr den großen Schritt wagen: ihr Haus verkaufen und in ihren lila Laster, das neue Zuhause, einziehen. Doch auf der viermonatigen Probefahrt durch Marokko passiert etwas, das niemand hat kommen sehen: Eine Pandemie bricht aus. Der SWR hat die beiden anderthalb Jahre begleitet und herausgefunden, ob sich das Ehepaar seinen Lebenstraum, ein Leben auf vier Rädern, erfüllen konnte.