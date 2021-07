,,Die Kinolandschaft am Leben zu erhalten ist unsere Aufgabe," sagt Michael Kötz, Künstlerischer Leiter des neuen Open Air Festival ,,Filmfrühling" in Limburgerhof im Gespräch in SWR2 Journal am Mittag. Kötz ist auch langjähriger Leiter vom Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Warum im Sommer ein ,,Filmfrühling"? Eigentlich sollte das Festival viel früher bereits starten, wurde aber pandemiebedingt immer wieder verschoben. ,,Ich denke wir sind eine Werbung für den Kinobesuch, besonders nach der Pandemie, wo soviel zu netflix , Amazon und co abgewandert sind. ,,Dieses gemeinsame Erlebnis von einer Leinwand in einem Raum oder im Freien ist eigentlich unersetzbar und hat unglaublich viel mit der Kunst des Kinos zu tun," so Kötz . mehr...