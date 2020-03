Coronavirus: Was ist das? Und: Wie viele Menschen wurden mit dem Virus infiziert? Diese und viele weitere Fragen tippen unzählige Menschen jeden Tag in den Suchschlitz bei Google ein. Denn das Virus verändert das Leben der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt! Das Virus schränkt ein, es verunsichert.

Daher hat Google nun die bisher häufigsten Fragen zum Coronavirus gesammelt und veröffentlicht. Hier sind sie. Und wir beantworten sie.

1. Coronavirus: Was ist das? Der Name Coronavirus ist auf das kranzförmige Aussehen der Coronaviren zurückzuführen (Lateinisch "corona": Kranz, Krone). Coronaviren sind auch die Verursacher des Schweren Akuten Atemwegssyndroms (SARS). Das Ende 2019 in China ausgebrochene neue Coronavirus kann bei Infizierten schwere Lungenentzündungen auslösen. Im Februar 2020 wurde das Virus - aufgrund der engen Verwandtschaft mit dem SARS-Virus - als SARS-CoV-2 benannt. Die Erkrankung infolge des Virus heißt seitdem COVID-19. Der Krankheitsverlauf reicht von leicht bis tödlich. Impfstoffe gegen das neue Coronavirus gibt es noch nicht, sie werden aber entwickelt. (Quelle: Bundesministerium für Gesundheit) Mehr zum Coronavirus und zur Suche nach einem Impfstoff. 2. Woher kommt das Coronavirus? Das neue Coronavirus hat zunächst in Asien und nun weltweit eine Krankheitswelle ausgelöst. Es kursieren viele Fake-News dazu in den Medien. Klar ist, dass die Krankheit Covid-19, die durch das Coronavirus ausgelöst wird, zuerst auf einem Fischmarkt in Wuhan, einer Stadt mit elf Millionen Einwohnern in der ostchinesischen Provinz Hubei, aufgetreten ist. Weitere Informationen dazu gibt es bei der Tagesschau. 3. Seit wann gibt es das Coronavirus? Das Coronavirus, das die Lungenkrankhkeit Covid-19 auslöst, ist eine ganz junge Krankheit. Das Virus war erstmals im Ende Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei auffällig geworden. Es entwickelte sich im Januar 2020 in der Volksrepublik China zur Epidemie und breitete sich schließlich weltweit zu einer Pandemie aus. Mehr zur Ausbreitung. 4. Wie lange dauert das Coronavirus? Man geht derzeit davon aus, dass das Virus einige Tage benötigt, bis die Krankheit ausbricht. Wie lange es dann dauert, bis man wieder gesund ist, hängt mit der individuellen Verfassung des Patienten zusammen. Gesunde und junge Menschen erkranken deutlich seltener, während Menschen, die vorbelastet sind oder alt sind, deutlich gefährdeter sind. Mehr zum Krankheitsverlauf. 5. Wie viele Menschen wurden mit dem Virus infiziert? Aktuelle Informationen zu den Infizierten weltweit gibt es bei der Tagesschau. Bei SWR Aktuell finden Sie die Karten mit der Anzahl an Infizierten für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. 6. Wie erkenne ich das Coronavirus? Eine Infektion mit dem Coronavirus führt der WHO zufolge zu folgenden Symptomen: Fieber ,

, trockener Husten

Abgeschlagenheit Darüber hinaus wurden bei einigen Patienten auch folgende Symptome beobachtet: Atemprobleme ,

, Halskratzen ,

, Kopf- und Gliederschmerzen ,

, Schüttelfrost festgestellt.

festgestellt. Einige Betroffene litten an Übelkeit ,

, einer verstopften Nase

und Durchfall Weitere Infos zu den Symptomen der Viruserkrankung. 7. Wie ist das Coronavirus entstanden? Der Ursprung der Coronavirus-Epidemie liegt wahrscheinlich auf Wildtiermärkten. Es wird davon ausgegangen, dass die Quelle des derzeitigen Ausbruchs von einem Fischmarkt der chinesischen Stadt Wuhan stammt, auf dem auch Wildtiere illegal verkauft wurden. Der genaue Ursprung des Virus ist noch unklar. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass das neue Virus, wie auch das SARS-Virus, von Fledermäusen über einen Zwischenwirt auf Menschen übertragen wurde. Beim derzeitigen Ausbruch sind Schlangen als Zwischenwirte im Verdacht. 8. Wie gefährlich ist das Coronavirus? Das Robert-Koch-Institut schätzt aktuell die Gefahr für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung als "mäßig" ein. Das liegt unter anderem daran, dass das Virus oft nur einen milden Krankheitsverlauf hat. Nur bei älteren Menschen und/oder bei Menschen mit Vorerkrankungen kann die Krankheit schwerer bis kritisch verlaufen und im schlimmsten Fall auch tödlich enden. So gefährlich ist das Virus.