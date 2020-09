Die Sonne wird allmählich schwächer, die Tage kürzer; es lässt sich nicht mehr leugnen: Der Herbst ist im Anmarsch. Doch das ist kein Grund, zuhause zu sitzen und Däumchen zu drehen: Mit unseren Tipps können Sie die sonnigen Tage des Herbstes draußen in vollen Zügen genießen.

Wanderungen im Herbst

Wandern ist im Herbst besonders schön. Es ist nicht mehr so erstickend warm, das Laub nimmt warme Braun-, Orange- und Goldtöne an und man kann die Natur noch einmal ganz bewusst genießen.



Doch nicht alles wird bereits welk: In voller Blüte steht momentan die Mehlinger Heide. So früh wie unsere Reporterin müssen Sie nicht aufstehen (versprochen), denn auch tagsüber bietet die herbstliche Heide wunderschöne Ausblicke und Motive für ein Erinnerungsfoto. Ob Sie nun die Natur, herdenweise Schafe oder kulinarische Verwöhnung suchen, in der Mehlinger Heide werden Sie fündig.

Für wen es ein bisschen mehr Adrenalin sein darf, der begibt sich am besten zur längsten Hängebrücke in Baden-Württemberg: der Wildline in Bad Wildbad. Stabil ist sie zwar, doch ein leichtes Schaukeln bleibt nicht aus - das kann man für diesen fantastischen Ausblick über den Nordschwarzwald schon einmal in Kauf nehmen. Nach der wackligen Partie bietet die Gegend viele Möglichkeiten zum Wandern sowie Hütten zum Einkehren.

Wer nicht mit Kegel, aber dafür mit Kind wandern gehen möchte, dem hilft Janina bei der Auswahl mit ihrem Blog über kinderwagengerechte Wanderwege:

Noch mehr Tipps für Wanderwege im Herbst finden Sie hier.

Essbares in der herbstlichen Natur sammeln

Wenn Sie schon in Wald und Feld unterwegs sind, bietet es sich natürlich an, für die heimische Küche zu sammeln. Wenn selbst gekocht schon doppelt so lecker ist, schmeckt selbst gefunden und gepflückt bestimmt noch dreimal besser! Was bekömmlich ist und wie Sie es zubereiten können, verrät Ihnen Biologin Martina Gräßer im Video:

Auch viele Pilze kann man zu dieser Jahreszeit finden. Wir geben Ihnen Tipps zum Sammeln und von welchen Exemplaren Sie lieber die Finger lassen sollten.

Kultur und Herbst zusammen genießen

Bei der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg dreht sich dieses Jahr alles ums Thema Musik. Instrumente, berühmte Künstler und andere ikonische Motive aus der Musikszene sind aus allerlei Kürbissen nachgebaut, doch nicht nur fürs Auge gibt’s was: Eine Vielzahl an herbstlich-köstlichen Kürbisspezialitäten runden Ihren Besuch ab.

Gartenpflege im Herbst

Noch ist das Wetter den Hobbygärtnern gewogen. Zeit also, um den eigenen Garten auf Vordermann zu bringen und sich schon auf das nächste Frühjahr zu freuen, denn einige Blumenzwiebeln können Sie jetzt schon stecken. Warum Sie auch nicht alles radikal abschneiden sollten, verrät Ihnen Dr. Tina Balke.

Noch mehr Tipps für Ihre herbstliche Gartenarbeit finden Sie hier:

Wir wünschen Ihnen noch möglichst viele sonnige Herbsttage und viel Freude mit unseren Tipps. Was machen Sie am liebsten draußen im Herbst? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare!