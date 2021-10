Currywurst: Darum ist sie Kult - trotz aller Kalorien

Die Currywurst hat viele Fans. Aber warum eigentlich? Wir haben uns die Kult-Wurst näher angeschaut und verraten Ihnen das Geheimnis der Soße und was sonst noch drinsteckt außer Kalorien.

Die Currywurst ist ein heiß begehrtes Würstchen, das in dicke Stücke zerteilt in würziger, roter Soße badet. Rund 800 Millionen Currywürste sollen jährlich in Deutschland verspeist werden - das wären fast zehn Stück pro Bundesbürger.

Autokonzern mit Bock auf Wurst: VW-Currywurst wird millionenfach verkauft

Die Currywurst ist meist eine feine weiße Brüh- oder Bratwurst. Auch Bockwurst geht, wie der Verkaufsschlager von Volkswagen zeigt. Der Autokonzern verkauft seine Curry-Bockwurst seit 1973 so erfolgreich, dass die Absatzzahlen die Verkäufer der Autosparte neidisch machen könnten.

Die VW-Currywurst wird auch auf einer Hauptversammlung des Autokonzerns angeboten. dpa Bildfunk Silas Stein

Currywurst-Liebhaber verzichten lieber aufs Kalorien-Zählen

Die Currywurst ist ein schneller, leckerer Imbiss, wenn sie gut und je nach Vorliebe zubereitet wird: entweder mit oder ohne Pelle - dann ist sie nämlich knackiger oder weicher - das Brät schon speziell vorgewürzt oder nicht, gebraten oder gebrüht.

Je nach Größe der Wurst, Zubereitung und Beilagen wie Pommes können sich die Kalorien pro Portion schnell von 500 bis an die 1.000 summieren. Für eine Geschmacks-Explosion dank individueller Soßenrezepturen statt schnödem Ketchup vergessen Currywurst-Liebhaber gerne das Kalorienzählen.

„Gehse inne Stadt

wat macht dich da satt - 'ne Currywurst.

Kommse vonne Schicht

wat schönret gibt et nich

als wie Currywurst.“

Currywurst-Festival in Neuwied ist der Renner

Die Popularität der Currywurst hat wohl auch dazu geführt, dass das Currywurst-Festival in Neuwied seit 13 Jahren so beliebt ist. Am Wochenende vom 31. Januar bis 2. Februar zeigen wieder 40 Gastronome aus Imbissbude oder Restaurant, was sie in Sachen Currywurst auf der Pfanne haben. Das reine Wurst-Festival entstand eher zufällig, weil sich immer wieder viele Wurststand-Betreiber für Veranstaltungen bewarben und dann einfach mal zu einem gemeinsamen Event eingeladen wurden.

Sehr ausgefallene Currywurst-Soßen: Cola-Karamell, Spinat, Lakritz-Curry oder Schoko-Chili. Ein Bericht vom Currywurst-Festival in Neuwied 2019:

Currywurst-Rezepte: von TV-Köchen wie Lafer und Rosin oder Youtuber LeFloid

Currywurst scheint kein schnödes Fast Food zu sein, denn auch prominente Fernsehköche wie Johann Lafer oder Frank Rosin und Youtuber LeFloid haben eigene Rezepte für Zubereitung und Soße. Neben bekannten Zutaten wie passierte Tomaten und Zwiebeln wird zum Beispiel auch mit Vanille und Zimt experimentiert. LeFloid überrascht in seinem Video-Tutorial gar mit dem Satz: „Da muss kein Curry dran.“

Curry: Kein Gewürz, sondern eine Gewürzmischung Curry ist kein einzelnes Gewürz, sondern eine Gewürzmischung, unter anderem aus Pfeffer, Gelbwurz (Kurkuma), Koriander und Kreuzkümmel. Es gibt verschiedene Mischungen und Geschmacksvariationen. In Indien ist Curry allerdings der Begriff für ein fertiges Gericht. Dort heißt die aromatische Gewürzmischung Masala.

Lafers Soßenrezept für Currywurst: „Zwiebeln und Currypulver gut anrösten“

Spitzenkoch Johann Lafer weiß, wie man eine gute Currywurst-Soße macht (Archivbild) dpa Bildfunk Rolf Vennenbernd

Was macht die pikante Wurst so beliebt? „Es ist etwas, das man mit Deutschland in Verbindung bringt. Ich glaube, das ist etwas, was die Leute wahnsinnig gerne essen – ob jung, ob alt“, sagte Fernsehkoch Johann Lafer 2019 im SWR-Interview.

Seine Tipps: Erstmal die Zwiebeln für die Soße und das Currypulver gut anrösten, dann Tomatenmark und passierte Tomaten dazu. Lafer bevorzugt Madras-Curry. „Dann muss man das ganz lange und langsam kochen ähnlich wie eine Bolognese-Soße. Die Soße wird durch ein feines Sieb passiert und dann hat man in der Regel eine wirklich schöne, cremige, nicht gebundene Soße.“

„Chillup“ von Herta Heuwer wohl die erste Soße zur Currywurst

Auch in Bezug auf ihre Entstehung muss sich die Currywurst aufteilen, denn Hamburg, Berlin und der Ruhrpott gelten als Hochburgen und Ursprungsorte für sie.

Eine Gedenktafel für Herta Heuwer findet man am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg dpa Bildfunk Alina Novopashina

Auf jeden Fall hat eine Berliner Imbissbetreiberin namens Herta Heuwer eine schmackhafte Soße aus Tomatenmark, Pfeffer, Curry und weiteren Zutaten für ihre Würste kreiert und ließ sie sich 1959 patentieren. Leider verriet sie niemandem die genaue Rezeptur und nahm ihr Wissen 1990 mit ins Grab.

Wie entstand die Currywurst?

Egal, wer die Currywurst mit der Würzsoße nun tatsächlich erfunden hat. Inzwischen steht sie sogar in 5-Sterne-Hotels wie dem Adlon in Berlin auf der Speisekarte.