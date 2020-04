Was würden Sie tun, wenn andere Menschen in Ihrer Umgebung gegen die Coronaregeln verstoßen? Melden oder nicht? Diese Frage hat auch SWR-Redakteurin Biggi Hoffmann beschäftigt - hier ihr persönlicher Standpunkt.

Die meisten Menschen im Südwesten befolgen offenbar die strengen Regelungen zur Coronakrise. Dennoch hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt, Verstöße gegen die Kontaktsperre zu melden. Über diese Empfehlung kann man sicherlich streiten.

Melden Sie Corona-Partys und grobe Verstöße gegen die Kontaktregeln!

Wenn ich auf meinem täglichen Spaziergang an der frischen Luft meine Umgebung betrachte, stelle ich fest: Es läuft gut. Wenn ich Menschen begegne, machen wir freundlich grüßend einen großen Bogen umeinander. Und ein Schwätzchen mit dem Nachbarn erfolgt mit viel mehr Abstand als dem vorgeschriebenen Minimum von 1,50 Meter. Gruppen von Feierabend-Fußballern sind verschwunden – zum Glück für ihre Gesundheit.

Der Krisenmodus wird „normal“, darf aber nicht unterschätzt werden

Und doch wünscht sich jede und jeder ein kleines bisschen Normalität zurück. Das kann ich gut nachfühlen. Gleichzeitig merke ich, dass bei mir ein gewisser Gewöhnungseffekt einsetzt: Die Gefahren durch das Coronavirus erscheinen irgendwie „normal“ und drohen verdrängt werden. Andere quält der „Corona-Koller“ so sehr, dass sie wie auch immer aus dieser Situation ausbrechen wollen.

Einige Menschen schlagen immer noch oder schon wieder gehörig über die Stränge: hängen mit Freunden eng aufeinander, laden zu Partys in den eigenen vier Wänden ein oder verstoßen anderweitig gegen die Kontaktregeln. Eine grobe Missachtung dieser Regeln wäre für mich ein Anlass, die Behörden zu verständigen.

Statt Egoismus Verantwortung auch für andere übernehmen

Warum ich gravierende Verstöße gegen die Corona-Verordnung melden würde? Nicht weil ich Spaß daran habe, andere anzuschwärzen. Sondern weil wir doch sicherlich alle ein Interesse daran haben, dass so wenige Menschen wie möglich schwer an Corona erkranken oder sogar daran sterben. Weil wir keine komplette Ausgangssperre haben wollen und so bald wie möglich wieder ungezwungener miteinander umgehen wollen.

Denn es geht nicht nur ganz egoistisch um Einzelinteressen wie Zeitvertreib, sondern um Verantwortung und Mitgefühl für unsere Mitmenschen: für diejenigen, die mit Kindern nun in einer kleinen Wohnung ausharren. Für diejenigen, die angsterfüllt in die Zukunft blicken, weil sie derzeit keinen Job mehr haben, kurzarbeiten, ihr Geschäft schließen müssen, aber trotzdem pünktlich ihre Miete zahlen müssen. Deswegen müssen wir die Krise so schnell wie möglich in den Griff bekommen.

Leider lassen sich manche Menschen auch mit noch so hohen Bußgeldern nicht „einfangen“ - das kennen wir von gebrochenen Tempolimits und selbstmörderischen Rasern.

Mein tägliches Motto: „Verhalten Sie sich so, als wären Sie selbst infiziert“

Mal ehrlich: Selbst bei den jetzigen Corona-Verboten ist es möglich, dass sich das Virus munter weiterverbreitet: Theoretisch kann sich jemand immer wieder öffentlich mit jeweils einer anderen Person treffen. So könnte man innerhalb kurzer Zeit den Freundeskreis oder die Verwandtschaft wiedersehen.

SWR-Redakteurin Biggi Hoffmann an einem Corona-Plakat. (privat)

Für mich selbst habe ich entschieden, dass es eine schlaue Taktik ist, wie sie die Landrätin im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald empfohlen hat. Dorothea Störr-Ritter (CDU) appellierte in einem Video: „Verhalten Sie sich so, als wären Sie selbst infiziert.“ Außerdem spornt mich die Plakataktion meiner Stadt an: „Wir halten Regeln ein – Wir passen auf uns auf – Wir stoppen Corona“. In diesem Sinne: Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und andere mit Ihrem guten Vorbild anstecken.

Wie denken Sie über die Corona-Regelungen und Verstöße dagegen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren.