Sich gegenseitig unterstützen und helfen - das ist in Zeiten von Corona wichtiger denn je. In vielen Bereichen, im Kleinen und Großen zeigen sich die Menschen im Südwesten solidarisch.

Nachbarschaftshilfe

Ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen sollten momentan lieber zuhause bleiben und soziale Kontakte meiden. Auch Erkrankte oder unter Quarantäne Stehende dürfen nicht mehr nach draußen. Sie brauchen unsere Hilfe zum Beispiel beim Einkaufen. Per Zettel im Hausflur oder in den sozialen Netzwerke - viele bieten so ihre Hilfe an und gehen für diese Menschen zum Supermarkt, in die Apotheke oder zur Post.

In Koblenz bietet die Initiative „Studis gegen Corona“ Einkaufsservice für Risikogruppen an. Bestellen geht ganz einfach per Telefon oder E-Mail. Die Einkäufe werden dann nach Hause geliefert und vor die Tür gestellt. Auch an anderen Orten im Südwesten finden ähnliche Aktionen statt.

Initiative in Koblenz: "Studis gegen Corona" Fünf Studenten aus Koblenz haben die Initiative

"Studis gegen Corona" gegründet. Mit dabei ist der 22-jährige Philip Rünz. Er erzählt, was hinter der Idee steckt.



In Görwihl im Südschwarzwald kocht die Wirtin des Gasthauses „Rebstock“ warme Mahlzeiten. Diese werden kostenlos an Senioren verteilt. Die örtliche Fahrschule unterstützt bei der Auslieferung.

Hilfe in Corona-Krise: Wirtin kocht für Senioren Alexandra Brutsche, Wirtin des Gasthauses "Rebstock" in Görwihl, zeigt Herz: Damit die Senioren in ihrer Umgebung nicht mehr einkaufen gehen müssen, kocht sie fünf Tage die Woche und verteilt die warmen Mahlzeiten über ihr Küchenfenster - kostenlos. Und weil die örtliche Fahrschule auch nichts mehr zu tun hat, fahren sie zusätzlich das Essen aus.

Neben Einkaufen gehen und Essen kochen wird auch Hilfe bei Hausaufgaben, beim Gassi gehen mit Hunden oder bei der Arbeit auf den Feldern angeboten. Hier weitere Initiativen zur Nachbarschaftshilfe.

Solidarität mit Obdachlosen und anderen Bedürftigen

Für Wohnungslose ist „zuhause bleiben“ unmöglich. Die bekannten Anlaufstellen sind momentan geschlossen und Wohnheime überfüllt. Dabei gehören viele Obdachlose zur Risikogruppe. Auch Menschen, die regelmäßig zur Tafel gehen, sind auf die Solidarität der Helferinnen und Helfer angewiesen.

Der Obdachlosenarzt Gerhard Trabert aus Mainz ist auch während der Corona-Krise für seine Patienten da. Er versucht die medizinische Versorgung sicherzustellen.

Viele Tafeln haben ihre Arbeit wegen der Pandemie eingestellt. Der Brotkorb in Mainz-Gonsenheim ist aber weiterhin geöffnet und versorgt Menschen mit geringem Einkommen mit Lebensmitteln.

Dauer 1:32 min Wie eine Mainzer Tafel dem Corona-Virus trotzt – der Brotkorb Fast alle Tafeln haben wegen des Corona-Virus geschlossen. Der Brotkorb des Stadtteiltreffs Gonsenheim trotz dem Virus und will weiter Menschen mit Lebensmitteln versorgen.

Hier finden Sie weitere Beispiele, wie Wohnungslosen im Südwesten geholfen wird.

Weitere guten Taten, die Menschen zum Lächeln bringen

Neben Solidarität ist jetzt auch Kreativität gefragt. Ob Sportvereine oder Künstler, Fremde oder Freunde, mit verschiedenen Aktionen möchten sie in diese schwierigen Zeiten unterstützen. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns zum Lächeln bringen.

Immer mehr Kinder malen zur Aufmunterung Regenbögen und wollen damit sagen: „Alles wird gut“.

Schutzmasken sind momentan Mangelware. Deshalb ist nun Eigeninitiative gefragt. Sara Wiggenhauser aus Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) näht Masken für Feuerwehr und Polizei.

Frauen aus BW nähen ehrenamtlich Schutzmasken Stylistin Sara Wiggenhauser aus Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) näht Schutzmasken für Feuerwehr und Polizei. Viele Menschen im Land – vor allem Frauen – werden jetzt ebenfalls für den guten Zweck an ihren Nähmaschinen kreativ.

Für alle, die jetzt Geburtstag haben, fällt eine große Feier flach. Die Freunde von Sascha aus Nieder-Hilbersheim wollten sich das Gratulieren aber nicht nehmen lassen und haben an einer Alternative zur geplanten Party getüftelt.

Dauer 0:59 min Geburtstag in Zeiten von Corona: Sascha Türmer feiert in Nieder-Hilbersheim mit Autokorso statt mit Party Sascha Türmer musste das Fest zu seinem 40. Geburtstag wegen Corona absagen. Doch dann überraschen ihn seine Freunde vor seinem Haus in Nieder-Hilbersheim mit einem Autokorso.

Hier finden Sie weitere Beiträge mit schönen und kreativen Aktionen.

Neben all diesen Initiativen kann jede und jeder von uns Solidarität zeigen, indem wir (soweit wie möglich) zuhause bleiben und den Kontakt zu unseren Mitmenschen einzuschränken. Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf!

Schreiben Sie uns unten gern einen Kommentar, wie Sie persönlich Solidarität in Zeiten von Corona erleben und leben.