Arbeitnehmer müssen daheim die gleiche Arbeitszeit ableisten wie im Büro. Am besten weisen sie das nach, indem sie Beginn, Pause und Ende dokumentieren. Es kann auch vereinbart werden, dass der Arbeitnehmer sich an- und abzumelden hat. Klar ist aber, dass es ein gegenseitiges Vertrauen geben muss: Die Chefs müssen sich darauf verlassen können, dass wirklich gearbeitet und nicht nur Kaffee getrunken wird. Die Mitarbeiter müssen darauf vertrauen, dass sie nicht übermäßig überwacht werden etwa per Webcam im Dauerbetrieb. In Ordnung sind stichprobenartige Leistungskontrollen des Arbeitgebers oder auch Schaltkonferenzen per Video oder Telefon zweimal am Tag.