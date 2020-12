Das Frühstück galt lange Zeit als wichtigste Mahlzeit des Tages. Doch nicht nur dieses Bild hat sich gewandelt, sondern auch das Frühstücken an sich hat sich verändert.

Frühstückskultur im Wandel

Das gemeinsame Familienfrühstuck in der eigenen Küche erleben heute nur noch wenige Haushalte in Deutschland. Unterschiedliche Schul- und Arbeitszeiten oder schlicht der Mangel an verfügbarer Zeit am Morgen sind oft Ursachen davon. Selbst am Wochenende gestalten viele ihre Vormittagsmahlzeit als zeitlich flexiblen Brunch.

Insgesamt geht der Trend immer noch in Richtung „Mobilität“. Das morgentliche Essen und die Getränke müssen transportierbar und schnell verfügbar sein.

Wichtig und gesund?

Als „wichtigste Mahlzeit des Tages“ wurde das Frühstück über Jahrzehnte hinweg nicht nur von der Werbeindustrie betitelt. In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass dieser Spruch nicht allgemeingültig ist und dass es sehr von der individuellen Person abhängt, wie wichtig oder gesund denn das Frühstück ist.

Das Frühstücks-Ei konnte jedoch mittlerweile von der Wissenschaft eindeutig rehabilitiert werden. Dessen Auswirkungen auf den menschlichen Cholesterinspiegel sind nur gering.

Haferflocken, Müsli & Co.

Als gesundes Lebensmittel gelten Haferflocken. Je nachdem wie diese zubereitet wurden,sind sie das jedoch mal mehr und mal weniger. Denn in vielen Fertig-Müslis steckt oft viel Zucker. Dabei kann man Müsli auch recht einfach selber machen, wodurch man die Kontrolle über den Zuckerzusatz hat.

Doch Haferflocken müssen nicht immer zu Müsli werden. Auch Haferbrei, wie das britische Porridge, lässt sich ganz einfach aus diesem Getreide herstellen und mit allerlei anderen Zutaten verfeinern.

Kaffee – der morgendliche Wachmacher

Für viele startet der Tag mit einer Tasse Kaffee. Das wach machende Getränk in Deutschland dabei sogar noch beliebter als Mineralwasser. Schon seit Jahrzehnten ist Kaffee für viele Menschen hierzulande nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, dass sich so manche Mythen und Spekulationen um dieses Heißgetränk ranken. Bei uns finden Sie Tipps und Informationen rund um den Kaffee.